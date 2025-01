Drei Schwerverletzte nach Verfolgungsfahrt

Bei einer Verfolgungsfahrt in Karlsruhe sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei wollte ein Auto in der Innenstadt kontrollieren, wie ein Sprecher sagte. Dazu gab der Streifenwagen dem Auto Anhaltesignale. Diese wurden ignoriert.

Der 20-jährige Fahrer gab Gas und überholt den Streifenwagen. Auf der Flucht Richtung Pfinztal im Landkreis Karlsruhe touchierte das Fahrzeug einen Streifenwagen und raste anschließend in einen Tunnel, wo das Fahrzeug zunächst außer Sichtweite der Polizei geriet.

Wagen kracht in Garage

Später stellte die Polizei fest, dass der Wagen nach dem Tunnel am Ortsausgang Berghausen – einem Ortsteil von Pfinztal – in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen war. Das Auto krachte dort in eine Garage. Der Fahrer und die zwei weiteren Insassen, ein 21-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau, wurden mit ihren schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Gutachter wurde zu dem Unfall hinzugezogen. Die betroffene Straße war bis in den späteren Morgen hinein komplett gesperrt.