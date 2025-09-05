Bus und Auto kollidieren - zwei Frauen verletzt

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto auf einer vielbefahrenen Kreuzung in Hanau sind zwei Frauen verletzt worden. Der Bus war mit dem Auto einer 79 Jahre alten Fahrerin zusammengeprallt, die links abbiegen wollte, wie die Polizei berichtete. Wer bei Rot und wer bei Grün fuhr, stand zunächst noch nicht fest.

Der Wagen sei gegen die vordere Tür des Busses geprallt, wodurch die Fahrerin Prellungen erlitt. Eine Frau im Bus brach sich einen Arm, der Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung musste fast eine Stunde gesperrt werden.