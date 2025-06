Unbekannter fährt hinten auf Kupplung von Regionalbahn mit

Das war lebensgefährlich: Ein Unbekannter hat sich in Marburg auf die hintere Kupplung einer Regionalbahn gestellt und ist so bis zum nächsten Halt mitgefahren. Der Zug sei dabei teils mit Tempo 100 unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei in Kassel weiter mit.

Der Zugführer eines Triebwagens der hessischen Landesbahn habe am Dienstagmittag von dem blinden Passagier nichts mitbekommen, der am Haltepunkt Marburg-Süd zustieg. Bei der Station Niederweimar sei der Mann wieder abgestiegen und geflüchtet. Die Bundespolizei suchte vergeblich nach ihm. Laut Fahrplan dauert die Fahrt zwischen den beiden Haltepunkten üblicherweise rund vier Minuten.