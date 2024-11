Zwei junge Männer bei Autounfall verletzt

Bei einem Autounfall in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei 19-Jährige verletzt worden. Einer der jungen Männer - der Beifahrer in dem Unfallwagen - wurde dabei so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften reanimiert werden musste, wie die Polizei mitteilte. Der andere 19-Jährige, der den Unfallwagen gefahren war, erlitt leichte Verletzungen.

Ersten Ermittlungen zufolge war er in der Nacht aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto frontal in eine Hauswand gekracht. Er und sein Beifahrer wurden nach dem Unfall von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, der Beifahrer kam auf die Intensivstation.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Sachverständiger soll bei der Klärung der Unfallursache helfen.