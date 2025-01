Beim Bergsteigen erfroren: 33-Jährige stirbt 50 Meter unter dem Großglockner-Gipfel

Am Wochenende endete eine alpine Hochtour am Großglockner tödlich: Eine 33-Jährige aus Österreich erfror rund 50 Meter unter dem Gipfel, nachdem sie die Kräfte verlassen hatten. Ihr 36-jähriger Partner hatte noch versucht, Hilfe zu holen, doch die Retter schafften es nicht mehr rechtzeitig. Der Großglockner ist mit 3800 Metern der höchste Berg Österreichs.

Tod auf dem Großglockner: Erschöpfte Bergsteigerin erfriert

Das Paar war am frühen Samstagmorgen kurz vor 7 Uhr aufgebrochen, um den Gipfel über den Stüdlgrat zu erklimmen und anschließend über den Kleinglockner abzusteigen. Doch die Tour wurde nach etlichen Stunden zum Albtraum: Konditionelle und technische Schwierigkeiten verzögerten den Fortschritt.

Tödliche Bergtour in Österreich aufgrund von fatalem Fehler

Selbst als abends die Dunkelheit hereinbrach, setzte das Bergsteiger-Duo die Tour fort. Gegen Mitternacht, wenige Meter vor dem Zwischenziel, konnte die Frau aufgrund von Kälte und Erschöpfung nicht mehr weiter. Ihr Freund entschied sich, alleine zur nahegelegenen Schutzhütte Adlersruhe abzusteigen, um einen Notruf abzusetzen. Währenddessen blieb das spätere Todesopfer alleine in der eisigen Kälte des Großglockners zurück.

Noch in der Nacht machte sich die Bergrettung Kals gemeinsam mit Alpinpolizisten auf den Weg. Wegen starker Winde war eine Hubschrauberbergung am frühen Morgen jedoch unmöglich. Um 10.10 Uhr erreichten die Retter die 33-Jährige – und konnten nur noch ihren Tod feststellen. Ein Arzt diagnostizierte Erfrieren als Todesursache. Die Leiche wurde schließlich ins Tal gebracht.

Riskantes Hochgebirge: Hunderte Todesopfer am Großglockner

Insgesamt haben in den vergangenen Jahrzehnten bereits Hunderte Menschen alleine am Großglockner ihr Leben verloren. Wie die Plattform Dolomitenstadt berichtet, starben bis 2021 offiziell 446 Menschen am Großglockner.