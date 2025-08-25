Kölnerin will Voyeur-Aufnahmen strafbar machen

Ein Voyeur verfolgt und filmt die Kölnerin Yanni Gentsch (30) beim Joggen und nimmt dabei ihren Po ins Visier. Die Werbetexterin merkt das und stellt ihn zur Rede. Doch als sie ihn anzeigen will, erfährt sie, dass das Verhalten des Mannes nicht strafbar ist. Das will Gentsch nun ändern.

Bereits mehr als 100.000 Menschen unterstützen sie dabei. Am Montag übergab sie NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) ihre Petition «Voyeur-Aufnahmen strafbar machen». Im November werden die Justizminister darüber beraten, ob deshalb das Strafgesetzbuch geändert werden soll.

Icon vergrößern Yanni Gentsch hat die Petition an NRW-Justizminister Benjamin Limbach übergeben. Foto: Federico Gambarini/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Yanni Gentsch hat die Petition an NRW-Justizminister Benjamin Limbach übergeben. Foto: Federico Gambarini/dpa