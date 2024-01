Schlager-Ikone wird noch mal Vater: 7. Kind mit 83 Jahren

Mit Hits wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" zählt der Schlager-Star zu den erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Jetzt freut er sich mit 83 Jahren über sein siebtes Kind.

Jack White ist einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten, und hat mit Hits wie "Schöne Maid" und "Looking for Freedom" die Musikszene geprägt. Doch jüngst machte er Schlagzeilen aus einem ganz anderen Grund: Im stolzen Alter von 83 Jahren ist er erneut Vater geworden.

Jack White mit 83 noch mal Vater

Im Oktober 2023 erreichte Jack White einen weiteren Meilenstein in seinem Leben. Wie die Bild berichtete, brachte seine Ehefrau Rafaella Ende Oktober eine gesunde Tochter zur Welt. Das Mädchen, benannt Angelina Melody, wurde laut Bild am 30. Oktober 2023 per Kaiserschnitt geboren.

"Das Mädchen ist kerngesund. Rafaella und ich haben vor Glück geweint", zitiert die Zeitung White. Dieses Glück teilt er mit seiner 38-jährigen Ehefrau Rafaella, mit der er seit 2015 verheiratet ist. Das Paar hatte bereits 2019 einen Sohn, Maximilian, bekommen, heißt es in einem Bericht des Portals t-online. Die Freude über den unerwarteten Familienzuwachs sei groß, wie White gegenüber der Bild äußerte: "Wir haben doch nie mehr damit gerechnet, dass Max noch ein Schwesterchen bekommt. Ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt. Es ist alles auf ganz natürlichem Wege passiert. Wir haben einfach Liebe gemacht."

White, der bereits fünf weitere Kinder aus früheren Beziehungen hat und auch Großvater ist, sieht in seiner späten Vaterschaft ein besonderes Geschenk.

Jack White: So begann seine Karriere

Jack White, geboren als Horst Nußbaum, hat eine bemerkenswerte Reise hinter sich. Bevor er zu einem der bekanntesten Namen in der deutschen Musikszene wurde, begann er seine Laufbahn als Fußballspieler und wurde vom legendären Trainer Weisweiler entdeckt. Er spielte unter anderem für Viktoria Köln und PSV Eindhoven, weiß die Bild. Doch seine wahre Berufung fand White schließlich in der Schlagerwelt.

Als Produzent und Songwriter hinterließ er mit Hits wie "Schöne Maid" (Tony Marshall) und "Looking for Freedom" (David Hasselhoff) einen bleibenden Eindruck in der Schlagermusik. Seine Fähigkeit, Hits zu produzieren, brachte ihm nicht nur Anerkennung, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen. Laut MDR erhielt er über 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen und wurde 1976 für 100 Millionen verkaufte Tonträger mit einer Diamant-Schallplatte geehrt.

Sein Privatleben war dabei so dynamisch wie seine Karriere. White hat insgesamt sieben Kinder aus vier Ehen. Seine aktuelle Ehe mit Rafaella heiratete er laut Bild 2015.

