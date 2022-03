"Bel-Air" ist im Remake ganz anders: Alle Infos zur Serie

Die Serie "Bel-Air" läuft bei Sky. Wir informieren Sie hier über Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Gute Nachrichten für alle Fans der in den 1990ern bekannt gewordenen Serie "Der Prinz von Bel-Air". Die Serie kehrt nämlich im Rahmen eines Spin-Offs zurück und trägt den schlichten Titel "Bel-Air". Entgegen der ursprünglichen Version, die als Sitcom daherkommt, ist die Neuauflage mit Schauspieler Jabari Banks ein Drama.

Produziert wird die Serie von Westbrook, Inc. und Universal Television. Morgan Cooper führt Regie. Außerdem verfasste er gemeinsam mit Chris Collins das Drehbuch zu "Bel-Air". Als ausführende Produzenten wirken neben Chris Collins und Morgan Cooper auch der Schauspieler Will Smith und die beiden Erfinder der Originalserie Andy und Susan Borowitz mit.

Wann war der Start von "Bel-Air"? Wie viele Folgen gibt es? Worum dreht sich die Handlung der Serie? Und welche Schauspieler sind im Cast mit dabei? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellern von "Bel-Air". Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer der neuen Serie.

Video: dpa

Start-Termin: Seit wann ist "Bel-Air" in Deutschland zu sehen?

In Deutschland ist "Bel-Air" im Stream bei Sky Q, Sky Ticket und Sky X zu sehen. Der Start-Termin war am 14. Februar 2022. An diesem Tag wurden die ersten drei Folgen veröffentlicht. Danach folgt wöchentlich eine weitere Episode.

Handlung: Darum geht es in der Serie "Bel-Air"

Die Drama-Serie "Bel-Air" spielt im heutigen Amerika und und beleuchtet auf ernste Art und Weise die komplizierte Reise des Teenagers Will, der von seiner Mutter aus West-Philadelphia nach Bel-Air geschickt wird.

Episoden: Das sind die Folgen von "Bel-Air"

Das Reboot zu "Der Prinz von Bel-Air" mit dem Titel "Bel-Air" besteht aus insgesamt zehn Episoden, die alle eine Länge von circa 60 Minuten haben. Hier finden Sie einen Überblick über die englischsprachigen Original-Titel der einzelnen Folgen:

Folge 1: "Dreams and Nightmares" (14. Februar 2022)

Folge 2: "Keep Ya Head Up" (14. Februar 2022)

Folge 3: "Yamacraw" (14. Februar 2022)

Folge 4: "Canvass" (21. Februar 2022)

Folge 5: "Homeboy, sweet Homeboy" (28. Februar 2022)

Folge 6: "Love and Go On" (7. März 2022)

Folge 7: "Payback's a b*tch" (14. März 2022)

Folge 8: "No one wins when the family feuds" (21. März 2022)

Folge 9: "Can't Knock the Hustle" (28. März 2022)

Folge 10: "Where to?" (4. April 2022)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Bel-Air"?

Jabari Banks verkörpert die Hauptrolle des Teenagers Will in der Serie "Bel-Air".

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über alle weiteren Hauptdarsteller im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rollenname Jabari Banks Will Adrian Holmes Phillip Banks Cassandra Freeman Vivian Banks Olly Sholotan Carlton Banks Coco Jones Hilary Banks Akira Akbar Ashley Banks Jimmy Akingbola Geoffrey Jordan L. Jones Jazz Simone Joy Lisa

Trailer: Erste Einblicke in die neue Serie "Bel-Air"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der neuen Serie "Bel-Air" machen können, halten wir hier den englischsprachigen Original-Trailer für Sie bereit:

(AZ)