Darmstadt: Mann macht heimlich Fotos in Umkleide – Festnahme

Ein 55-jähriger Mann soll in einer Umkleidekabine des Nordbads in Darmstadt heimlich eine junge Frau fotografiert haben. Die 19-Jährige bemerkte den Vorfall am Nachmittag und informierte sofort das Personal, wie die Polizei mitteilte.

Der Tatverdächtige aus dem Kreis Groß-Gerau sei bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten sein Mobiltelefon sicher, wie es weiter hieß. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Gegen den 55-Jährigen wird nun nach Angaben der Polizei wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt.