Welche Armee-Stärke und wie viele Soldaten hat Belarus?

Die Streitkräfte von Belarus sind im Zuge des Krieges in der Ukraine immer wieder Thema. Doch wie stark sind sie eigentlich und wie viele Soldaten hat Belarus? Ein Überblick.

Alexander Lukaschenko hat mit seiner Ankündigung, dass Belarus zusammen mit Russland Truppen aufstellt, für Aufregung gesorgt. Der Machthaber von Belarus, der als letzter Diktator gilt, wird als enger Verbündeter von Russlands Präsidenten Wladimir Putin seit Beginn des Krieges in der Ukraine genau beäugt. Ein direkter Eintritt von Belarus in den russischen Angriffskrieg immer wieder spekuliert.

Lukaschenko machte deutlich, dass Belarus weiter keine Streitkräfte in die Ukraine entsenden will. Trotzdem werfen die Gegebenheiten die Frage auf, welche Stärke das Militär von Belarus mitbringt.

Armee-Stärke von Belarus: Wie viele Soldaten hat Belarus?

Das Militär von Belarus wurde im Jahr 1992 nach dem Fall der Sowjetunion gegründet. Laut dem Global Firepower Index liegt es mit Blick auf die Boden-, See- und Luftkriegsführung auf dem 52. Rang der 142 stärksten Militärmächte der Welt. Zum Vergleich: Deutschland belegt in dem Index den 16. Platz. Die USA führen das Ranking vor Russland und China an.

Belarus, das knapp zehn Millionen Einwohner hat, verfügt derzeit über rund 45.000 aktive Soldaten. Die Zahl der Reservisten liegt bei etwa 290.000. Die Wehrpflicht liegt in Belarus bei 10,5 Monaten. Die Reservisten werden in jedem Jahr zu einer zweimonatigen Übung einberufen.

Belarus-Militär: Wie groß ist Belarus Armee?

Das Militär von Belarus verfügt wohl größtenteils über veraltete Technologien und eine schlechte Ausrüstung. Die meisten Panzer sind von dem Modell T-72, welches im Jahr 1972 in Dienst gestellt wurde.

Da der Staat von Land umschlossen ist, hat er außerdem keine Marine. Bei den Landstreitkräften dienen wohl rund 11.000 aktive Soldaten. Die wichtigste Ausrüstung beziffert der Global Firepower Index bei den Landstreitkräften wie folgt:

601 Panzer

1.500 gepanzerte Fahrzeuge

238 Raketenwerfer

Die Ausrüstung bei der Luftwaffe von Belarus stammt ebenfalls vor allem aus der Zeit der Sowjetunion. Sie wird vom Global Firepower Index mit diesen Zahlen beschrieben:

38 Kampfflugzeuge

62 Helikopter (davon 21 auf den Luftkampf ausgerichtet)

(davon 21 auf den Luftkampf ausgerichtet) 4 Transporter