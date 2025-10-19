Roms berühmtestes Café wurde zwangsgeräumt

Das Caffè Florian in Venedig gilt als älteste Bar Italiens. Rom hat Ähnliches zu bieten, das Caffè Greco. Hatte, muss man sagen. Denn diese Institution, in der Touristen sich ebenso tummelten wie früher Schriftsteller und Filmstars, existiert nicht mehr. Zumindest im Moment. Kürzlich wurde das Greco in der zentralen Via Condotti zwangsgeräumt. Wie es heißt, reibt man sich in den umliegenden Mode- und Luxusboutiquen bereits die Hände und plant die Übernahme der Immobilie.

Goethe beschreibt das Caffè in der „Italienischen Reise“

Ein gewisser Nicolo della Maddalena gründete das Kaffeehaus im Jahr 1760, der Name des Etablissements soll entweder auf Maddalenas griechische Abstammung oder auf die damals griechische Zubereitung des Kaffees zurückgehen. Kaffeetrinken war im 18. Jahrhundert ein neuer Luxus und nur einer Oberschicht vorbehalten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Kaffeehaus am Fuß der Spanischen Treppe zum Treffpunkt von Intellektuellen und Kulturschaffenden.

Ins Greco kamen Johann Wolfgang Goethe, Arthur Schopenhauer, Charles Baudelair, James Joyce, Gioachino Rossini oder Richard Wagner. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Goethe beschreibt das Caffè in der „Italienischen Reise“ als beliebten Treffpunkt für deutsche Künstler und Reisende. Es wurde nicht von ungefähr „Caffè dei tedeschi“ genannt, das „Café der Deutschen“. Später nahmen hier Kinogrößen wie Federico Fellini und Sophia Loren ihre Drinks ein. Ein eindrucksvolles Foto von 1890 zeigt die Indigenen-Führer Sitting Bull und Black Elk mit Federschmuck neben Buffalo Bill. Sie waren mit ihrer Wild West Show nach Italien gekommen, Einkehr im Greco inbegriffen.

Seiner ruhmreichen Geschichte zum Trotz liegt seit 2017 ein Schatten über dem Caffè: Weil der Pachtvertrag zwischen Eigentümer und Pächter, dem Unternehmer Carlo Pellegrini, auslief. Einer Erneuerung wollte der Eigentümer aber nur unter geänderten Konditionen zustimmen, die Pellegrini für überzogen hielt. Dem Vernehmen nach sollte die damalige, etwa 17.000 Euro hohe Monatsmiete um knapp das Zehnfache erhöht werden. Ein Skandal?

Pächter Pellegrini schaffte große Teile des kostbaren Mobiliars beiseite

Nun ja, die umliegenden Modeboutiquen zahlen diese Preise. Und bei dem Eigentümer handelt es sich um das Israelitische Krankenhaus Rom, das seit Jahren rote Zahlen schrieb, sich selbst aber in der Pflicht sah, „die Ressourcen zu optimieren, indem eine marktgerechte Miete angestrebt wird, um die Stärkung der Gesundheitsversorgung zum Wohle aller Bürger zu gewährleisten“. So hieß es 2023 in einer Presseerklärung. Das Krankenhaus ist an das öffentliche italienische Gesundheitssystem angeschlossen, behandelt Menschen aller Religionen und Herkunft und finanziert sich aus den Erträgen seines Immobilienbesitzes.

Diese Tatsachen konnten den Pächter nicht überzeugen. Der Rechtsstreit ging bis zum Obersten Gericht. Der Kassationsgerichtshof bestätigte im Juli die Rechtmäßigkeit der Kündigung, auch wenn er die „von über zwei Jahrhunderten Geschichte und künstlerischem und kulturellem Leben der Stadt Rom durchdrungenen“ Institution würdigte. Pächter Pellegrini schaffte offenbar in einem Akt der Verzweiflung anschließend große Teile des kostbaren Mobiliars beiseite, die Räumung verzögerte sich. Schließlich wurden die Antiquitäten gefunden, konfisziert, die Räumung angeordnet und zuletzt das Türschloss unter Aufsicht der Carabinieri gewechselt. „Adieu, Greco!“, seufzte der Corriere della Sera.

Die gute Nachricht: Demnächst sollen die Renovierungsarbeiten beginnen. Der Eigentümer versprach: Das Caffè Greco werde bald wieder eröffnet.