Beliebteste Namen 2023: Emilia und Noah auch weiterhin vorn

Diese beiden stößt auch 2023 keiner vom Thron: Emilia und Noah sind als Babynamen weiterhin so gefragt wie keine anderen. Ein Überblick über die beliebtesten Namen 2023.

Es handelt sich um keine große Überraschung: Auch 2023 sind Emilia und Noah wieder die beliebtesten Babynamen in Deutschland. Das hat das Schwangerschaftsportal babelli.de ermittelt. Dahinter folgen die Namen Emma, Sofia/Sophia sowie Leon und Luca/Luka.

Ein Comeback erfahren Luca/Luka und Paul, die erstmals wieder in den Top Ten vertreten sind. Auch der Name Liam gewinnt an Beliebtheit. Bei den Mädchennamen ist Ella der Name, der seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Seit 13 Jahren wird der Name immer gefragter und liegt nun auf Platz sechs. An Beliebtheit büßt dagegen der Name Lea ein – erstmals nach 15 Jahren ist er 2023 nicht mehr in der Hitliste vertreten.

Beliebteste Mädchennamen 2023: Emilia weiterhin Platz eins

Hier die Liste der beliebtesten Babynamen für Mädchen 2023 laut babelli.de:

Emilia Emma (plus zwei Plätze im Vergleich zum Vorjahr) Sofia/ Sophia Hannah/Hanna Mia (minus drei) Ella (plus vier) Lina (plus zwei) Mila (minus drei) Lia/Liah/Lya (plus vier) Clara/Klara (minus drei)

Beliebteste Jungennamen 2023: Luca/Luka holt auf

Das waren laut babelli.de 2023 die beliebtesten Babynamen für Jungen in Deutschland:

Noah Leon (plus zwei Plätze im Vergleich zum Vorjahr) Luca/Luka (plus acht) Paul (plus elf) Liam (plus fünf) Theo (plus eins) Henry/Henri (plus zwei) Elias (minus drei) Ben (minus sieben) Luis/Louis (minus zwei)

Knapp 140.000 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern haben Mitarbeitende des Portals babelli.de für das Ranking ausgewertet. Das entspreche knapp 20 Prozent aller Geburten des Jahres 2023. Der Auswertungszeitraum begann Anfang des Jahres und endete am 2. Dezember 2023.

