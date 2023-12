Beliebteste Vornamen 2024: Das prognostiziert ein Namensforscher

Welche Babynamen sind zur Zeit besonders beliebt? Das hat ein Namensforscher analysiert und eine Prognose für die beliebtesten Vornamen 2024 abgegeben.

Sie sind Schall und Rauch und prägen und trotzdem unser ganzes Leben: Namen. Vornamen ermöglichen zudem, Rückschlüsse auf die Generation und auf den Zeitgeist zuschließen – umso spannender also darauf zu blicken, welche Namen aktuell beliebt sind und welche auch im kommenden Jahr im Trend liegen könnten.

Einer, der jedes Jahr die beliebtesten Babynamen analysiert, ist der Namensforscher Knut Bielefeld. Auch für 2024 hat der Vornamensexperte wieder eine Prognose der Top-10 Mädchen- und Jungennamen veröffentlicht.

Beliebteste Vornamen 2024: Liste von Mädchen- und Jungennamen

Das könnten der Analyse nach die beliebtesten Mädchennamen 2024 sein:

Emilia Emma Hannah Lia Ella Mia Sophia Lilly Emily Mila

Als "besonders aufstrebend" bewertet der Namensforscher "Emily" und "Lilly". Unter den Jungennamen sind es "Theo" und "Liam". Hier die vollständige Liste der beliebtesten Jungennamen 2024:

Matteo Theo Liam Ben Elias Henry Luca Leon Finn Noah

Babynamen-Analyse 2024 von Knud Bielefeld ist eine Trendvorhersage

Knud Bielefeld sammelt Daten auf Basis einer repräsentativen Datenumfrage. Welche Babynamen tatsächlich die beliebtesten des Jahres 2024 werden, lässt sich faktisch natürlich erst Ende des Kalenderjahres ermitteln. Bei der Analyse handelt es sich also um eine Trendvorhersage.

Bielefeld weist auch daraufhin, dass unvorhersehbare Einflüsse noch eine Rolle in den Namentrends spielen könnten: "Wenn jetzt plötzlich eine Serienheldin einen Vornamen populär macht, dann klettert dieser Name vielleicht in der Hitliste empor. Oder ein Verbrecher macht unrühmliche Schlagzeilen, woraufhin sein Vorname bei den werdenden Eltern in Ungnade fällt."

Lesen Sie dazu auch

Die Prognose gibt Aufschluss darüber, welche Namen gefragt sind und welche ein Comeback erleben könnten. Werdenden Eltern bietet die Vorhersage damit Orientierung.