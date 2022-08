Belugawal verirrt sich in die Seine - Kran hebt Tier aus dem Wasser

Eigentlich leben sie in arktischen Gewässern, doch ein Belugawal hat sich in die Seine verirrt. Französische Einsatzkräfte haben das Tier jetzt aus dem Fluss befreit.

Ein Belugawal hat sich in die Seine verirrt. In der Nacht auf Mittwoch haben französische Einsatzkräfte das etwa 800 Kilo schwere Tier mit einem Kran aus einer Schleuse der nordfranzösischen Gemeinde Saint-Pierre-la-Garenne gehoben. Wie mehrere Medien berichten, kümmerten sich anschließend mehrere Tierärzte um den Belugawal. Er soll abgemagert gewesen sein und habe nichts gefressen. Zudem soll ihm das warme Wasser zugesetzt haben.

Belugawal aus Seine befreit: Er soll zurück ins Meer

"Es erscheint uns möglich, über einen Transport Richtung Meer nachzudenken", sagte die stellvertretende Präfektin Isabelle Dorliat-Pouzet am Montag in Évreux dem Sender BFMTV. Bislang habe man diese Option eher ausgeschlossen, weil der Wal dafür zu schwach erschien. Experten rieten nun aber dazu, den Transport Richtung Ärmelkanal zu wagen. Das Tier soll zunächst mit einem Lastwagen zu einem Meerwasserbecken gebracht werden.

Der Wal war am Dienstag vergangener Woche erstmals in der Seine gesichtet worden. Seit Freitag saß er in der Schleuse fest. Diese befindet sich 130 Kilometer von der Seine-Mündung am Ärmelkanal entfernt. Nach Angaben von Experten könne das Tier nicht lange in warmem Süßwasser überleben, so der Spiegel.

Video: dpa

Belugawale leben eigentlich in arktischen Gewässern

Eigentlich leben Belugawale in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas. Die nächstgelegene Beluga-Population befindet sich vor der Inselgruppe Spitzbergen nördlich von Norwegen und damit rund 3.000 Kilometer von der Seine entfernt.

Nicht zum ersten Mal hat sich ein großer Wal in die Seine verirrt. Nach wochenlanger Odyssee verhungerte im Mai ein Orca in dem französischen Fluss. Im Juli wurde wohl ein Finnwal in der Flussmündung bei Le Havre gesichtet.