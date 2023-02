Tote Hosen spielen Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Die Toten Hosen haben ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien angekündigt. Auch die Donots und Thees Uhlmann stehen auf der Bühne.

"Erschütternde Bilder und grauenvolle Nachrichten erreichen uns seit einer Woche aus der Türkei und Syrien", schrieben die Toten Hosen am Montag auf Instagram. Als "kleines Zeichen der Anteilnahme" hat die Band ein Benefizkonzert in Düsseldorf für die Erdbebenopfer angekündigt. Mit dem Konzert, das am 24. Februar unter dem Motto "Drei Akkorde für deine Spende" stattfinden soll, wollen die Toten Hosen möglichst viel Geld für die Krisenregion sammeln, um die Folgen der Katastrophe zu lindern. Die Donots und Thees Uhlmann hätten ihre Unterstützung zugesagt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Benefizkonzert der Toten Hosen: Tickets ab Mittwoch

Die Band wolle die gesamten Einnahmen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International spenden. Alle teilnehmenden Musiker verzichteten auf eine Gage. Die Stadt Düsseldorf und D.LIVE hätten den PSD BANK DOME für das Konzert kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auch der Ticketverkäufer Eventim habe für die Abwicklung des Vorverkaufs auf sämtliche Gebühren verzichtet.

Tickets für das Benefizkonzert gibt es ab Mittwoch um 19 Uhr exklusiv bei Eventim. Die Karten kosten 75 Euro. Pro Bestellung können vier Tickets gekauft werden. "Um Schwarzmarktpreise zu verhindern, werden alle Karten personalisiert sein", gaben die Toten Hosen bekannt.

Auch Deutschrap-Benefizkonzert angekündigt

Auch in Berlin wurde ein Benefizkonzert angekündigt, bei dem einige deutsche Rap-Musiker auftreten werden. Wie unter anderem das Portal Hiphop.de berichtet, findet das Konzert am 16. Februar in der Berliner Columbiahalle unter dem Motto "Alle Zusammen Live" statt. Mit dabei sind unter anderem Summer Cem, Ufo361, Samra, Veysel, AK Ausserkontrolle und Kool Savas. Das Konzert wird von KC Rebell mitorganisiert, der auch selbst auftreten wird.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch