Bergsteiger in Tirol vermisst - leblose Person entdeckt

Ein 21-jähriger Bergsteiger versuchte am Donnerstag in Tirol allein und trotz Schneefall den Gipfel der Hohen Munde zu besteigen. Er stürzte 100 Meter ab und verletzte sich. Am Freitag haben Rettungskräfte eine leblose Person entdeckt. Schnee, Wind und Nebel hätten eine Bergung aber zunächst nicht erlaubt, berichtete die Polizei. Auch am Samstag war es in dem Gebiet windig und regnerisch, so dass zunächst kein Hubschrauberflug möglich war, wie ein Sprecher der Polizei in Tirol auf Anfrage der dpa sagte.

Der 21-Jährige war mit einem Freund in Tirol von Telfs aus aufgestiegen. Als der Schneefall begann, entschied sich sein Kollege umzukehren. Der 21-Jährige setzte seine Wanderung fort und ging weiter in Richtung Hohe Munde Ostgipfel, wie die Polizei in Tirol mitteilte. Gegen 15.40 Uhr erreichte er schließlich den Gipfel. Kurze Zeit später sendete der Mann von dort aus seinem Freund im Tal eine Voice-Mail mit der Bitte, einen Notruf abzusetzen. Daraufhin startete die großangelegte Suchaktion und der junge Mann konnte telefonisch erreicht werden, berichtet OE24.

Die Identität der leblosen Person bleibt ungeklärt

Bei dem Gespräch des 21-Jährigen mit den Bergretter wurde klar, dass er bis zu 100 Meter abgerutscht war und sich verletzt hatte. 27 Mitglieder der Bergrettung Telfs wurden hinausgeschickt, um ihn zu suchen. Den Bergrettern gelang es nicht, den Wanderer zu finden. Bei einbrechender Dunkelheit und wegen des schlechten Wetters hätten sie umkehren müssen. Am Freitag sei von einem Hubschrauber aus eine leblose Person gesichtet worden. Jedoch konnten die Suchtrupps nicht zu ihr absteigen, da die Gefahr abzustürzen zu groß war. Auch am Samstag war es in dem Gebiet windig und regnerisch, so dass zunächst kein Hubschrauberflug möglich war, sagte ein Sprecher der österreichischen Polizei.

Die Polizei macht weiterhin keine Angaben zur Herkunft des Vermissten. Es wurde bislang nicht bestätigt, ob es sich bei der gefundenen leblosen Person um den 21-jährigen deutschen Bergsteiger handelt. (mit dpa)