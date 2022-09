Bergsteiger aus NRW stürzt an der Zugspitze in den Tod

Zwei Bergsteiger aus NRW wollten am Dienstag die Zugspitze erklimmen. Einer der beiden verunglückt dabei tödlich.

Eine Klettertour an der Zugspitze nahm für einen 62-Jährigen am Dienstag ein tragisches Ende. Der Mann stürzte am Mittag aus bislang ungeklärten Gründen mehrere Meter ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Bergsteiger wollten über "Eisenzeit"-Route zum Gipfel der Zugspitze

Der 62-Jährige aus dem Bereich Bergisch Gladbach war nach Angaben der Polizei gemeinsam mit seinem 55-jährigen Begleiter aus dem Raum Köln auf dem Weg zum Gipfel der Zugspitze gewesen. Die beiden stiegen in die alpine Route "Eisenzeit" ein, die unterhalb der Seilbahn durch die Nordwand der Zugspitze führt.

Im oberen Bereich der Tour rutschte der 62-Jährige aus ungeklärter Ursache aus, als er nach dem weiteren Wegverlauf suchte. Er stürzte etwa 20 bis 30 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Der verunglückte Bergsteiger, der ein geübter Kletterer und erfahrener Alpinist war, verstarb noch an der Absturzstelle. Sein Begleiter konnte unverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Tal gebracht werden.

Bergsteiger aus NRW an Zugspitze abgestürzt: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren zunächst die Bergwacht Grainau mit Unterstützung des Rettungshubschraubers aus Murnau. Für die anschließende Bergung wurde die Alpine Einsatzgruppe der Polizei samt einem Polizeihubschrauber hinzugerufen.

Route an der Zugspitze nur sparsam gesichert

Die Route, die die beiden Bergsteiger gewählt hatten, ist nur sparsam mit Bohrhaken gesichert. Sie führt im oberen Teil durch steiles, ausgesetztes und teilweise brüchiges Gelände. Die Wegfindung gilt als schwierig.