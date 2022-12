Dom Aquarée

Großeinsatz in Berlin: Riesiges Aquarium in Hotel explodiert

In Berlin läuft ein Großeinsatz: Am Freitagmorgen explodierte ein riesiges Aquarium in einem Radisson-Hotel. Auf den Social-Media-Kanälen kursieren Videos.

Von Lukas von Hoyer