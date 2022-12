Riesiges Aquarium in Hotel geplatzt – offenbar zwei Verletzte

In Berlin läuft ein Großeinsatz: Am Freitagmorgen platzte ein riesiges Aquarium in einem Radisson-Hotel. Offenbar gab es zwei Verletzte.

Schreck für die Gäste eines Radisson-Hotels in Berlin. Im CityQuartier DomAquarée ist am Freitagmorgen ein riesiges Aquarium geplatzt. Das 16 Meter hohe Gefäß zerschellte, das Wasser ergoss sich mit rund 1500 Fischen im Hotel und bis hinaus auf die Karl-Liebknecht-Straße. Um 5.43 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. In Social-Media-Kanälen kursieren Videos von dem Ausmaß der Explosion.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Aquarium in Berlin geplatzt: Karl-Liebknecht-Straße bei Alexanderplatz gesperrt

Das Wasser ergoss sich offenbar bis in das dritte Untergeschoss des Hotels. Durch die Wucht der Explosion zersprangen Türen und Fenster. Trümmerteile wurden auch auf die Straße geschleudert. "Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus. Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich", twitterte die Berliner Feuerwehr. Über die Gründe für den Vorfall war zunächst nichts bekannt. Die Polizei erklärte jedoch, dass es keine Hinweise auf einen Anschlag gebe.

Ein Gast des Berliner Radisson-Hotels teilte im Freitagmorgen ein Video, welches den Dom Aquarée nach dem Vorfall zeigte. In diesem sind Trümmer in der Hotellobby zu sehen. In der Nähe des Aquariums strömt zudem Wasser aus einer Öffnung auf den Boden. Informationen der Bild legen nahe, dass zwei Personen durch Glassplitter verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurden. Laut der Berliner Feuerwehr müssen alle Gäste das Hotel verlassen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich offenbar etwa 350 Gäste in dem Hotel auf. Das technische Hilfswerk prüft zusammen mit Bauingenieuren die Statik des Gebäudes. Dann wird entschieden, ob das Hotel gesperrt bleibt.

9 Bilder Hier sehen Sie Bilder vom explodierten Aquarium in Berlin Foto: Alexander_Rüsche, dpa (Archivbild)

Feuerwehr und Polizei schickten jeweils rund 100 Einsatzkräfte zum Hotel Radisson Blu. Die Karl-Liebknecht-Straße wurde im Zuge des Einsatzes gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mit. "Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn." Die Polizei Berlin rät, den Bereich großräumig zu umfahren.

Berlin: 1500 Fische im Aquarium im Dom Aquarée wohl alle tot

Die Explosion des Aquariums war offenbar so stark, dass die Erschütterung von Seismografen in Berlin aufgezeichnet wurde. Erdbeben Deutschland twitterte eine dementsprechende Aufzeichnung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Berliner Hotel befindet sich in der Nähe des Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. Das Dom Aquarée stellt eine beliebte Touristenattraktion dar. Darin befindet sich auch die Unterwasserwelt Sea Life. Die Aquarien von Sea Life waren von dem Vorfall zunächst nicht betroffen. Einige Becken, die sich in der Nähe des geplatzten AquaDoms befinden, werden auf Beschädigungen geprüft.

Lesen Sie dazu auch

Der AquaDom ist laut der Website des Hotels das "größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt". Bis Sommer 2020 wurde es demnach umfassend modernisiert. Die Modernisierung dauerte rund zweieinhalb Jahre an und kostete etwa 2,6 Millionen Euro.

Die 1500 Fische im Aquarium im CityQuartier DomAquarée, die aus rund 100 Arten stammen, sind offenbar alle tot. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Der AquaDom fasst mit seinen 16 Metern Höhe und 11,5 Metern Durchmesser etwa eine Million Liter Wasser. Besucherinnen und Besucher konnten für 19 Euro mit einem Aufzug durch das Innere des Aquariums fahren.