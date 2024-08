Berliner Palliativarzt soll vier Patientinnen getötet haben

In Berlin ist ein 39-jähriger Arzt wegen mutmaßlichen Totschlags in vier Fällen festgenommen worden. Er befindet sich laut Polizei seit Dienstag in Untersuchungshaft. Er soll auch versucht haben, die Taten mit Brandstiftung zu verdecken.

Wie die Polizei mitteilt, habe der 39-Jährige für einen Pflegedienst gearbeitet. In diesem Rahmen soll er zwischen dem 11. Juni und dem 24. Juli vier Patientinnen im Alter zwischen 72 und 94 Jahren auf bisher noch unbekannte Weise in deren Wohnungen getötet haben. Anschließend habe er in drei Fällen dort Feuer gelegt, um die Taten zu vertuschen.

Arzt soll vier Frauen getötet und Feuer gelegt haben

Eine 87-jährige Seniorin, die der Arzt am 11. Juni getötet haben soll, konnten die alarmierten Rettungskräfte zunächst noch reanimieren. Doch sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Am 8. Juli soll der 39-Jährige dann eine 76-Jährige in deren Wohnung in Neukölln getötet haben. Dort sei der Versuch, anschließend ein Feuer zu legen, missglückt. Der Brand erlosch von selbst. Daraufhin habe der Mann Angehörige der Frau informiert und behauptet, er stünde vor der Wohnung und sie reagiere nicht auf sein Klingeln.

Am 15. Juli soll der Beschuldigte eine 94-Jährige in ihrer Wohnung in Neukölln getötet haben. Anschließend habe er in der Küche Feuer gelegt. Bei seinem vierten Opfer soll es sich um eine 72 Jahre alte Seniorin aus Plänterwald handeln. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Berlin und der Staatsanwaltschaft dauern an. (mit dpa)