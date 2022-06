Auto fährt in Berlin in Menschenmenge: ein Toter und Verletzte

In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens eine Person soll ums Leben gekommen sein. Der mutmaßliche Fahrer wurde festgenommen.

Dramatischer Zwischenfall in der Berliner Innenstadt: Ein Auto soll in eine Menschenmenge gerast sein. Der Vorfall ereignete sich nach ersten Angaben der Polizei am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr in der Nähe des Breitscheidplatzes, nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm.

Auto rast in Berlin in Menschenmenge: Feuerwehr und Polizei gehen von einem Toten aus – mehrere Schwerverletzte

Nach ersten Angaben der Feuerwehr und Polizei soll es einen Toten und mindestens ein Dutzend Verletzte geben. Bei fünf Personen soll der Zustand derart kritisch sein, dass sie in Lebensgefahr schweben. Drei weitere sind wohl schwer verletzt. "Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in der Tauentzienstraße. Ein Mann soll in eine Menschengruppe gefahren sein. Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein soll, vor Ort fest", twitterte die Polizei Berlin.

Mittlerweile wurde bekannt, dass der Mann zunächst wegrennen wollte, dann aber von Passanten festgehalten wurde. Ein Polizeisprecher erklärte, dass der Fahrer "deutlich unter dem Eindruck des Geschehens" steht. Thilo Cablitz, Pressesprecher der Berliner Polizei, sprach davon, dass es noch unklar sei, ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelt: "Gegen 10.30 Uhr ist ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe eingefahren. Ob es sich um eine Vorsatztat, einen Verkehrsunfall oder medizinischen Notfall handelte, können wir noch nicht sagen. Bisher gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse zum Fahrzeugführer."

Video: dpa

Auto fährt in Menschenmenge: Böse Erinnerungen werden wach

Das Fahrzeug ist wohl von der Straße abgekommen und fuhr über den Gehweg, bis es im Schaufenster einer Douglas-Filiale einschlug. Es soll sich um einen silberfarbenen Kleinwagen handeln. Auf Bildern ist zu sehen, dass es sich um einen Renault Clio handelt.

Das Fahrzeug kam nach der tödlichen Fahrt im Schaufenster einer Filiale der Parfümerie-Kette Douglas zum Stehen. Foto: Michael Sohn, dpa

Derzeit sichern einige schwer bewaffnete Polizeibeamte die Umgebung ab, die Feuerwehr ist mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber ist mittlerweile im Einsatz. Der Unfall soll sich an der Kreuzung Rankenstraße, Ecke Tauentzienstraße ereignet haben. Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Breitscheidplatz.

Daher dürften bei dem Vorfall böse Erinnerungen wach werden. Am Breitscheidplatz hatte im Dezember 2016 der Attentäter Anis Amri einen Lkw in den Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und dabei 13 Menschen in den Tod gerissen.