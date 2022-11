Berliner Netto-Filiale in Flammen – Dach eingestürzt

Eine Netto-Filiale in Berlin wird Schauplatz eines Großbrandes. Die Feuerwehr rückt zum Großeinsatz aus, kann das Einstürzen des Dachs aber nicht verhindern.

Ein Flammenmeer erleuchtete Friedrichshagen am späten Montagabend hell. Im Berliner Ortsteil Köpenick stand am Müggelseedamm eine Netto-Filiale in Flammen. Das Gelände umfasst rund 1.000 Quadratmeter. Ein Großeinsatz der Feuerwehr läuft.

Brand in Berlin-Friedrichshagen: Netto-Filiale in Flammen

Die Feuerwehr rückte mit 109 Einsatzkräften nach Friedrichshagen aus. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf einen nahen Garagenkomplex übergriffen. Auch mehrere freiwillige Feuerwehren kamen zur Hilfe.

Zusammen löschten die Brandbekämpfer die Flammen über zwei Drehleitern bis zum frühen Dienstagmorgen. Um 2.00 Uhr waren die letzten Flammen erloschen. Das Dach des Gebäudes stürzte ein. Die Feuerwehren konnten daher nur von außen löschen. Verletzte gab es dabei nicht. Als das Feuer ausbrach, war der Discounter bereits geschlossen.

Feuer in Berlin: Müggelseedamm gesperrt

Wegen des Großeinsatzes der Feuerwehr war der Müggelseedamm am Dienstagmorgen zunächst noch komplett gesperrt.

Für Bewohnerinnen und Bewohner rund um das Netto-Gelände besteht laut der Feuerwehr keine Gefahr. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, die bislang im Dunkeln liegt.

