Explosionen und Brand im Berliner Grunewald – Avus gesperrt

Auf einem Sprengplatz im Berliner Grunewald ist es zu einer unbeabsichtigten Explosion gekommen. Die Anwohner werden gewarnt, die Avus wurde gesperrt.

Ein Brand und mehrere Explosionen: Im Berliner Grunewald ist die Lage am Donnerstagmorgen unübersichtlich. Die Explosionen wurden unbeabsichtigt am dortigen Sprengplatz ausgelöst. Zunächst war gegen kurz nach vier Uhr eine große Detonation zu hören gewesen, Anwohner hatten daraufhin einen Brand bemerkt. "Aktuell brennt es im Grunewald und es kommt zu Explosionen", teilte die Feuerwehr Berlin bei Twitter mit. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in Zehlendorf vor Ort.

Explosion im Grunewald von Berlin: Bekämpfung von Waldbrand schwierig

Am Donnerstagmorgen war die Lage zunächst "unübersichtlich", wie ein Sprecher der Feuerwehr verkündete. "Es brennt der Wald und eine Lagerstätte für Fundmunition der Polizei Berlin", warnt die Feuerwehr: "Es ist mit Explosionsgeräuschen und Belästigung durch Brandgase zu rechnen."

Immer wieder seien kleinere Detonationen von Sprengkörpern zu hören, die weiterhin auf dem Sprengplatz erfolgen. Dort waren am Hüttenweg gegen vier Uhr mehrere massive Detonationen zu hören gewesen. Ersten Vermutungen zufolge könnte ein Waldbrand die auf dem Sprengplatz gelagerte Fundmunition entzündet haben. Zur Ursache für den Brand ist bislang aber noch nichts näheres bekannt. Dieser könnte auch erst in Folge der unbeabsichtigten Explosionen entfacht worden sein.

Video: dpa

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um das Feuer zu löschen und die Lage unter Kontrolle zu bringen. Auch Notärzte und Rettungswagen sind unter den Einsatzkräften. Die Bekämpfung des Waldbrandes gestaltet sich allerdings schwierig, da immer wieder mit neuen Detonationen gerechnet werden muss.

Brand im Berliner Grunewald: Avus gesperrt und kein Zuverkehr – Warnung für Anwohner

Der Sprecher der Feuerwehr betonte, dass in Folge der großen Explosion niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr gab für die Anwohner unterdessen eine Warnung heraus, sie sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Klimaanlagen und Lüftungen sollen ausgeschaltet werden.

Am Donnerstagmorgen wurden zunächst mehrere Straßen im Berliner Grunewald gesperrt. Dabei handelt es sich um die Havelchaussee, den Kronprinzessinnenweg und die Avus, die Autobahn A 115. Der Zugverkehr der Linie S7 der Berliner S-Bahn ist wegen des Brandes zwischen Wannsee und Grunewald unterbrochen. Im Berufsverkehr könnte es in der Region dadurch zu Verzögerungen kommen.