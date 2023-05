Mann in Berlin auf der Straße erschossen – Täter auf der Flucht

Am Dienstagmittag wurde im Berliner Stadtteil Gatow ein Mann auf der Straße getötet. Der Täter befindet sich auf der Flucht.

Im westlichen Berliner Stadtteil Gatow wurde am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ein Mann auf der Straße erschossen. Der Täter floh laut der Polizei nach der Tat. Zeugen hätten "die Tat oder Teile der Tat" gesehen. Sie alarmierten Polizei und Feuerwehr, die den Toten in dem idyllischen Stadtteil fanden.

Mann in Berlin-Gatow erschossen: Schule warnt vor bewaffnetem Mann

Wie der RBB berichtet, habe eine nahegelegene Grundschule vor einem bewaffnetem Mann gewarnt. In einer schriftlichen Mitteilung sei die Rede von einer mit einer Sturmhaube bekleideten männlichen Person, die in der Umgebung gesichtet worden sein soll. In einer späteren Mitteilung gab die Schulleitung Entwarnung. Es liege keine Gefahr vor, die Situation sei unter Kontrolle.

Polizei sucht nach geflüchtetem Täter in Berlin

Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter. "Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gehen wir nicht von einer Gefahr für die Öffentlichkeit aus", schrieb die Polizei gegen 15.40 Uhr auf Twitter.

Laut der Berliner Morgenpost sei der Polizei die Identität des Opfers bekannt. Informationen zum Alter und weiteren Merkmalen wurden aber zunächst nicht bekannt gegeben, weil zuerst die Angehörigen informiert werden sollten. Ob der Täter ein Mann oder eine Frau sei, sei noch unklar, hieß es. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und befragte Zeugen. (mit dpa)