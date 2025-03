Mann seilt sich von Fassade ab und stürzt in Tiefe: verletzt

Ein 19-Jähriger hat sich in der Nacht in Berlin von einem Haus abgeseilt und ist dabei etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Er werde stationär im Krankenhaus behandelt, es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Der 19-Jährige wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er an einem Seil hing und sie wählte daraufhin den Notruf. Der Mann fiel dann auf ein Vordach. Als die Einsatzkräfte in der Skalitzer Straße eintrafen, fanden sie den 19-Jährigen auf dem Dach liegend und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch. Die genauen Umstände zu dem Vorfall waren zunächst unklar.