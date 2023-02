Vermisste Fünfjährige ist tot – der Verdächtige war ihr Babysitter

Die Bestürzung in Berlin ist groß: Die vermisste Fünfjährige ist tot. Ein Tötungsdelikt steht im Raum, die Polizei nahm bereits einen Verdächtigen fest.

Mittlerweile hat traurige Gewissheit Einzug erhalten: Das fünfjährige Mädchen, welches in Berlin vermisst wurde, ist tot. Das gab die Polizei am Dienstagabend bekannt. "Es wies Verletzungen auf, wo man annehmen muss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wo das im Raum steht", sagte ein Polizeisprecher. Demnach war "mindestens eine Stichverletzung" erkannt worden. Die Polizei hat im Zuge der Ermittlungen bereits einen Verdächtigen festgenommen. Es soll sich um einen 19 Jahre alten Deutsch-Türken handeln. Er soll heute befragt werden.

Berlin: Fünfjährige ist tot – war der Verdächtige ihr Babysitter?

Der 19-Jährige war noch am Dienstag festgenommen worden. Er habe einen Bezug zu dem Mädchen, erklärte der Polizeisprecher nach der Festnahme. Er verriet zunächst allerdings nicht, in welcher konkreten Beziehung Opfer und Verdächtiger standen. Am Mittwochvormittag sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Babysitter des getöteten Mädchens handelt. Er habe am Dienstag auf einem Spielplatz auf die vier Kinder der Familie aufgepasst. Mit dem kleinen Mädchen sei er dann weggegangen. Als Grund nannte er, dass sie auf die Toilette musste.

Die Mordkommission treibt die Ermittlungen unterdessen weiter voran. Bis zum späten Dienstagabend waren im Bürgerpark Pankow von Polizistinnen und Polizisten Spuren gesichert worden. Am Mittwoch sollen Zeugen befragt werden. Auch eine Obduktion der Leiche steht an. Zunächst war aber nicht klar, wann diese durchgeführt werden soll. Sollte sich der Mordverdacht gegen den 19-Jährigen erhärten, soll er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Berlin: Fünfjährige ist tot – 19-Jähriger festgenommen

Passanten hatten das vermisste Mädchen am Dienstag leblos im Bürgerpark Pankow gefunden. In der Folge wurde es per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Jede Hilfe kam allerdings zu spät, die Fünfjährige verstarb in der Klinik. Das Mädchen soll eine deutsch-polnisch-türkische Staatsangehörigkeit besitzen.

Kurz vor dem Verschwinden wurde das Mädchen laut der Polizei im Paule Park gesehen. Hinter dem Rathaus-Center. Nur wenige hundert Meter weiter wurde später die Leiche entdeckt. An der Suche waren fast 100 Polizistinnen und Polizisten beteiligt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nach der Gewissheit, dass das Mädchen tot ist, wurden am Fundort der Leiche Kerzen aufgestellt, sowie Blumen und Kuscheltiere niedergelegt. "Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen. Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig", schrieb Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bei Twitter.

Was genau geschah, war zunächst unklar. Ebenfalls, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Obduktion und die Befragung des Verdächtigen sollen am Mittwoch Licht ins Dunkle bringen.

