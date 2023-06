Rosa und rüstig: der Flamingo Ingo wird 75

Im Berliner Zoo lebt ein ganz besonderer Flamingo: Ingo feiert in dieser Woche seinen 75. Geburtstag. Das ist uralt für solch ein Federvieh.

Wenn eine Tierart durchschnittlich 30 Jahre alt wird, dann ist es ungewöhnlich, wenn ein einzelnes Exemplar in Kürze seinen 75. Geburtstag feiert. Um niemanden zu verschrecken, der mit Mathematik auf Kriegsfuß steht, wollen wir an dieser Stelle auf die Berechnung der prozentualen Abweichung dieser Lebensdauer verzichten. Sicher ist aber auch ohne Taschenrechner, dass der Flamingo Ingo im Berliner Zoo ein ziemlich alter Herr ist. Er humpelt zwar ein bisschen und will ab und zu seine Ruhe haben, ansonsten sei das rosa Federviech jedoch weitgehend fit, erzählt Tierpfleger Thomas. So ganz genau wisse ohnehin keiner, wie alt Ingo tatsächlich ist. Auf einem kleinen Ring am Bein steht zwar "Kairo, 23.6.1948", aber in den turbulenten Nachkriegsjahren lässt sich nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehen, ob das tatsächlich stimmt. Ingo war halt einfach schon immer da.

Grönlandhaie schwimmen bis zu 500 Jahre durch das Meer

Im Zoo genießt er ein sorgenfreies Leben. Das Futter wird regelmäßig in magenschonender Zusammensetzung geliefert und wenn mal was zwickt, kommt der Tierarzt und sorgt für Linderung. So lässt es sich lange leben und inzwischen dürfte es Ingo auch nicht mehr in die weite Welt hinausziehen. Dorthin, wo ihn seine gestutzten Flügel nie trugen. Im Seniorenklub der Tierwelt ist er ohnehin ein Jungspund. Grönlandhaie schwimmen bis zu 500 Jahre durch die eisigen Meerestiefen. Und dann gibt es irgendwo im Atlantik auch noch einen Riesenschwamm namens "Scolymastra joubini", der 10.000 Jahre alt werden kann. Das dürfte selbst der zähe Ingo nicht mehr schaffen. Dafür hat er Zeit seiner Existenz schon 27.375 Eintagsfliegen überlebt. Mögen noch ein paar dazukommen.