Mann in Fitnessstudio niedergestochen – handelt es sich um den Sohn von Issa Remmo?

In Berlin ist ein Mann in einem Fitnessstudio niedergestochen wurden. Es handelt sich wohl um den Sohn des berüchtigten Clan-Bosses Issa Remmo.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Berlin zu einer blutigen Tat gekommen. In einem Fitnessstudio im Bezirk Prenzlauer Berg soll ein Mann niedergestochen worden sein. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 2 Uhr in die Prenzlauer Allee gerufen. Das Opfer trug schwere Verletzungen von der Attacke davon und wurde nach einer Erstversorgung durch Notärzte und Notfallsanitäter in ein Krankhaus gebracht.

Opfer der Sohn von Clan-Boss Issa Remmo?

Über einen oder mehrere Täter war zunächst nichts bekannt. Sie sollen allerdings bei der Flucht von den Videokameras des Fitnessstudios gefilmt worden sein. Das Fitnessstudio ist rund um die Uhr geöffnet, wo es dort genau zur Tat kam und was dieser vorausging, war zunächst nicht bekannt.

Laut Informationen der Bild handelt es sich bei dem Opfer um Ismael Remmo, ein Mitglied des berüchtigten Remmo-Clans. Er ist der Sohn von Clan-Boss Issa Remmo und der Polizei und Justiz bekannt. In den Jahren 2018 und 2019 lief ein Prozess gegen Ismael Remmo wegen eines Mordvorwurfs. Der Prozess hatte aber mit einem Freispruch geendet. Nach der Urteilsverkündung war es zu einem Tumult gekommen. in dem Issa Remmo sich zu Boden geworfen und gerufen hatte: "Ich küsse die Erde von Deutschland. Herr Staatsanwalt, ich kenne Sie – und alle, die mit euch arbeiten! Ich weiß genau, wer das war! Herr Staatsanwalt, das macht man nicht! Sie wissen das von Anfang an! Ich bin ein sauberer Mensch! Ich habe Respekt für Gericht, für Polizei. Ich habe Respekt für dieses Land, aber für dich absolut gar nicht, Herr Staatsanwalt! Ich schulde keinem Menschen was!" Damals hatte der Richter mit Konsequenzen gedroht, zu denen es aber nicht gekommen ist.

Der Remmo-Clan soll rund 1.000 Mitglieder haben, die vor allem arabischstämmig sind. Den Mitgliedern werden teils schwere Straftaten wie Einbrüche in das Museum und das Grüne Gewölbe Dresden vorgeworfen.

Gewerkschaft der Polizei: "Vorfall überrascht uns nicht"

Bei der B.Z. nahm am Mittwoch ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (Gdp)Stellung zu dem Vorfall. "Der Vorfall überrascht uns nicht, weil wir hier über junge Männer reden, bei denen in Konflikten und Konkurrenzsituationen eine große Portion Testosteron zum Ausdruck kommt und sowas ganz gern auch durch den Einsatz von Waffen geklärt wird", sagte Benjamin Jendro: "Es kann und darf dennoch nie ein Normalzustand sein, dass Menschen in unserem Rechtsstaat billigend schwerste Verletzungen und auch den Tod von anderen in Kauf nehmen."