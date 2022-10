Warnstreik an Berliner Schulen – der Unterricht fällt vielerorts aus

An zahlreichen Schulen in Berlin wird am Dienstag der reguläre Unterricht entfallen. Einige Lehrkräfte und Beschäftigte sind zu einem Warnstreik aufgerufen.

In Berlin fällt der Unterricht für zahlreiche Schülerinnen und Schüler am Dienstag wohl aus. Lehrkräfte und zahlreiche andere Beschäftige an Schulen, wie beispielsweise Schulpsychologen und Sozialpädagogen, sind von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu einem ganztätigen Warnstreik aufgerufen. Es ist nicht der erste Streik, der Streit schwelt schon seit mehr als einem Jahr.

Berlin: Streik an Schulen am Dienstag

Die GEW will mit dem Warnstreik erreiche, dass ihren Forderungen nach einem Tarifvertrag und kleineren Klassen auf Gehör stoßen. Nach Einschätzung der Gewerkschaft würden kleinere Klassen für eine geringere Arbeitsbelastung führen und dadurch auch einen besseren Gesundheitsschutz für Lehrkräfte und andere Beschäftigte in Schulen bieten. Ihrer Argumentation nach würden außerdem die Schülerinnen und Schüler von einer derartigen Regelung profitieren.

Die GEW trägt diese Forderungen bereits seit über einem Jahr vor. Die Gewerkschaft organisierte auch schon mehrere Protestaktionen. Der letzte Warnstreik liegt einen knappen Monat zurück, fand am 28. September statt. An diesem hatten nach Angaben der GEW 3.500 Beschäftigte an Berliner Schulen teilgenommen. Der Senat nannte allerdings die Zahl von 2.770 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Nun will die GEW offenbar ernst machen, da bereits ein neuer Warnstreik anberaumt wurde. Hintergrund ist, dass viele Lehrerinnen und Lehrer an Berliner Schulen angestellt sind und daher auch streiken dürfen, was Beamte nicht dürften. Insgesamt sind in Berlin 34.000 Lehrkräfte aktiv.

Streik der Lehrer in Berlin: Demonstration am Roten Rathaus

Rund um den Warnstreik wird ab 10.00 Uhr eine Demonstration stattfinden. Die Streikenden wollen vom Bahnhof Friedrichsstraße zum Roten Rathaus ziehen und dort ab 12.00 Uhr zu einer Kundgebung zusammenkommen.

Der Senat erklärte im Zuge des Streiks bereits, dass Berlin der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Das ist bei allen Bundesländern außer Hessen der Fall. Demnach könne Berlin keine Verhandlung über die Klassengröße aufnehmen, ohne davor eine Zustimmung der Tarifgemeinschaft zu haben. Die TdL ist zu solch einer bislang nicht bereit gewesen.