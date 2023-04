Berlin

14:22 Uhr

Taxifahrer in den Hals gestochen – Täter auf der Flucht

Am Donnerstagmorgen kam es in der Brahmsstraße in Berlin Charlottenburg zu einem tätlichen Angriff auf einen Taxifahrer.

In Berlin wurde am Donnerstagmorgen ein Taxifahrer in den Hals gestochen. Kurz darauf starb er trotz Not-OP im Krankenhaus. Der Täter ist auf der Flucht.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape