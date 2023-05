Mann verletzte zwei Schülerinnen in Berlin – ein Mädchen in Lebensgefahr

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag zwei Schülerinnen in Berlin-Neukölln verletzt – eine von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen.

Auf einem Schulgelände in Berlin-Neukölln wurden am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren von einem Mann verletzt. Eine der Schülerinnen schwebe in Lebensgefahr, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Beide seien inzwischen in einem Krankenhaus. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Wie die Tat geschah und welchen Hintergrund sie hat, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.