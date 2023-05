Mann verletzt zwei Schülerinnen in Berlin – Mädchen außer Lebensgefahr

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag zwei Schülerinnen in Berlin-Neukölln verletzt – eine von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen.

Auf einem Schulgelände in Berlin-Neukölln wurden am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren von einem Mann verletzt. Eine der Schülerinnen schwebte in Lebensgefahr, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Inzwischen ist ihr Zustand stabil, wie eine Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Die andere ist laut der Berliner Zeitung schwer verletzt. Beide seien inzwischen in einem Krankenhaus.

Schülerinnen in Berlin vermutlich mit Messer niedergestochen

Der Täter soll die Mädchen mit einem Messer niedergestochen haben. Einige Mitschüler sollen die Tat mit angesehen haben. Sie werden nun psychologisch betreut. Ob es eine Vorgeschichte oder einen Auslöser für die Tat gab, sei noch unklar, wie eine Polizeisprecherin gegenüber der Berliner Zeitung sagte. Die Zeitung B.Z. berichtete, der Verdächtige soll in keiner Beziehung zu seinen Opfern gestanden haben.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen 38-jährigen Täter festnehmen. Er habe auf die Beamten gewartet und sei nicht geflüchtet, so Zeugen gegenüber der Zeitung. Wie die Tat geschah und welchen Hintergrund sie hat, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schülerinnen in Berlin verletzt: Polizei durchsucht Schule

Einsatzkräfte sperrten das Schulgelände ab, Kriminaltechniker sichern dort Beweismittel. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Bis in den Abend hinein die Polizei vor Ort, ebenso Seelsorger, die sich um Zeugen kümmern. Die Schule wurde durchsucht, ein Messer sichergestellt.

Die Tat geschah laut Deutscher Presse-Agentur auf dem Hof der Grundschule, die zur Evangelischen Schule Neukölln an der Mainzer Straße gehört. Die Schule vereint nach eigenen Angaben eine Grundschule sowie eine Integrierte Sekundarschule und gymnasiale Oberstufe. Kinder der Klassen 1 bis 13 besuchen die Schule, die in Trägerschaft der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist.

Bildungssenatorin Günther-Wünsch fährt zu Schule in Berlin-Neukölln

Nach dem Vorfall ist Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) zur betroffenen Schule gefahren, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. "Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt", sagte eine Sprecherin der Bildungssenatorin am Mittwochabend nach dem Besuch am Tatort. Es werde nicht von einer politisch oder religiös motivierten Tat ausgegangen.

Polizisten stehen vor einer Schule in Neukölln. Zwei Schulkinder sind am Mittwoch in einer Schule in Berlin-Neukölln vermutlich von einem Mann verletzt worden. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Foto: Michael Kappeler, dpa

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner meldete sich nach dem Vorfall zu Wort. "Ich bin im engen Austausch mit der Polizei, die den Täter bereits in Gewahrsam genommen hat", schrieb Wegner am Mittwochabend bei Twitter. Er sei erschüttert über diese "unfassbare Tat". "Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den beiden verletzten Mädchen, denen ich schnelle und gute Genesung wünsche. Den Eltern, Lehrern, Mitschülern sowie den Freunden gilt mein aufrichtiges Mitgefühl", schrieb Wegner.