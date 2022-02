Infos zur Berlinale 2022: Alles rund um Termin, Programm und Übertragung

Die Berlinale 2022 ist in vollem Gange. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um den Termin, das Programm und die Übertragung im TV oder Live-Stream.

Im Februar 2022 werden die Internationalen Filmfestspiele in Berlin stattfinden - sogar mit Publikum. Die Berlinale feiert in diesem Jahr ihr 72. Jubiläum und gehört weltweit zu den bekanntesten Filmevents.

Unter den zahlreichen Filmen, die gezeigt werden, kämpfen 18 um den Goldenen und Silbernen Bären.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie die Berlinale 2022 verfolgen können, welches Programm auf Sie wartet und ob es eine Übertragung im TV oder Stream geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig, denn dieser Artikel liefert Ihnen alle nötigen Informationen rund um Termin und mehr.

Das ist das Programm der Berlinale 2022

Auch 2022 hält die Berlinale ein vielfältiges Programm bereit, das auf der offiziellen Website komplett aufgelistet wird. Eröffnet werden die Internationalen Filmfestspiele in diesem Jahr mit dem Film "Peter von Kant" von François Ozons. Hier erhalten Sie eine Auswahl von Filmen der 72. Berlinale, wie sie im offiziellen Programm stehen.

A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe (A E I O U - A Quick Alphabet of Love)

Deutschland / Frankreich

/ Macherin: Nicolette Krebitz

Mitwirkende: Sophie Rois , Udo Kier , Milan Herms , Nicolas Bridet

, , , Nicolas Bridet Weltpremiere

Alcarràs

Spanien / Italien

Macherin: Carla Simón

Mitwirkende: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch , Ainet Jounou, Josep Abad

Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, , Ainet Jounou, Weltpremiere

Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade)

Frankreich

Macherin: Claire Denis

Mitwirkende: Juliette Binoche , Vincent Lindon , Grégoire Colin , Bulle Ogier

, , , Bulle Ogier Weltpremiere

Call Jane

USA

Macherin: Phyllis Nagy

Mitwirkende: Elizabeth Banks , Sigourney Weaver , Kate Mara

, , Internationale Premiere

Drii Winter (A Piece of Sky)

Schweiz / Deutschland

/ Macher: Michael Koch

Mitwirkende: Michèle Brand , Simon Wisler

, Weltpremiere

Everything Will Be Ok

Frankreich / Kambodsch

/ Kambodsch Macher: Rithy Panh

Weltpremiere / dokumentarische Form

La ligne (The Line)

Schweiz / Frankreich / Belgien

/ / Macherin: Ursula Meier

Mitwirkende: Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi , Elli Spagnolo

, Weltpremiere

Leonora addio

Italien

Macher: Paolo Taviani

Mitwirkende: Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino , Dora Becker

, Weltpremiere

Les passagers de la nuit (The Passengers of the Night)

Frankreich

Macher: Mikhaël Hers

Mitwirkende: Charlotte Gainsbourg , Quito Rayon-Richter, Noée Abita, Megan Northam , Thibault Vinçon , Emmanuelle Béart

, Rayon-Richter, Noée Abita, , , Weltpremiere

Nana (Before, Now & Then)

Indonesien

Macherin: Kamila Andini

Mitwirkende: Happy Salma , Laura Basuki , Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil

, , Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil Weltpremiere

Hier erhalten Sie eine Auswahl des Programms:

07. Februar 2022: Kulturmagazin

10. Februar 2022: Eröffnungstag der Berlinale um 19.20 Uhr

um 19.20 Uhr 16. Februar 2022: Bärenverleihung um 19 Uhr

17. Februar 2022: Bilanz um 19.20 Uhr

Wann wird die Berlinale 2022 stattfinden? Das ist der Termin

Die diesjährige Berlinale findet vom 10. bis zum 20. Februar 2022 statt. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Preise verliehen. Hier erhalten Sie eine Übersicht der Preise laut den Veranstaltern:

Goldener Bär für den Besten Film

für den Besten Film Silberner Bär Großer Preis der Jury

Großer Preis der Jury Silberner Bär Preis der Jury

Preis der Jury Silberner Bär für die Beste Regie

für die Beste Regie Silberner Bär für die Beste Scheuspielerische Leistung in einer Hauptrolle

für die Beste Scheuspielerische Leistung in einer Hauptrolle Silberner Bär für den für die Beste Scheuspielerische Leistung in einer Nebenrolle

für den für die Beste Scheuspielerische Leistung in einer Nebenrolle Silberner Bär für das Beste Drehbuch

für das Beste Drehbuch Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung aus den Kategorien Kamera , Schnitt, Musik, Kostüm oder Set-Design

Berlinale 2022: Übertragung im TV und Stream

Die 72. Berlinale 2022 wird im TV und im Stream zu sehen sein. Die Internationalen Filmfestspiele laufen im ZDF und auf 3Sat. Zusätzlich kann die Berlinale in der Mediathek mitverfolgt werden. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Veranstaltung: Internationale Filmfestspiele - Berlinale

- Ort: Berlin

Beginn: 10. Februar 2022

Ende: 20. Februar 2022

Übertragung: ZDF , 3Sat ( TV ), 3Sat (Stream)