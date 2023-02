Berlinale 2023: Jetzt gibt es Tickets

Am Donnerstag startet die Berlinale. Seit Montagmorgen gibt es die ersten Tickets. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Vorverkauf.

Vom 16. bis zum 26. Februar findet die Berlinale 2023 statt. Wer bei dem Filmfestival live dabei sein möchte, kann sich seit Montagmorgen Tickets für die Vorstellungen kaufen. Die Eintrittskarten stehen ausschließlich online und immer drei Tage im Voraus ab 10 Uhr zur Verfügung. Je nach Verfügbarkeit können die Tickets bis zum Beginn der jeweiligen Vorstellung gebucht werden. Für die Vorstellungen am Berlinale Publikumstag am 26. Februar und in der Verti Music Hall sind die Tickets bereits seit dem Vorverkaufsbeginn am Montag verfügbar.

Berlinale 2023: Tickets seit Montag verfügbar

Auf der Webseite der Berlinale findet man das komplette Programm des diesjährigen Filmfestivals mit dem jeweiligen Vorverkaufsstart. Wählt man eine Veranstaltung aus, wird man direkt zum Ticketanbieter Eventim weitergeleitet. Die Eintrittskarten gibt es dann als PDF-Dokument zum Selbstausdrucken, als QR-Code in einer E-Mail und als Wallet-Ticket für das Smartphone.

Pro Person und Vorstellung können maximal zwei Tickets gekauft werden. Nur für die Vorstellung von "Generation" kann man bis zu fünf Tickets erwerben. Die Veranstalter empfehlen bei ausverkauften Veranstaltungen, den Ticketshop wiederholt zu besuchen – insbesondere in der Stunde vor Vorstellungsbeginn. Gelegentlich würden für als ausverkauft markierte Vorstellungen weitere Tickets zur Verfügung gestellt.

Ticketpreise bei der Berlinale 2023

Die Ticketpreise für die Vorstellungen bei der diesjährigen Berlinale liegen zwischen sechs und 18 Euro. Alle Preise im Überblick:

alle Vorstellungen (soweit nicht anders angegeben): 15 Euro

alle Vorstellungen im Berlinale Palast und Berlinale Special Gala-Premieren in der Verti Music Hall: 18 Euro

Generation – alle Vorstellungen auch am Berlinale Publikumstag: 6 Euro

Publikumstag: 6 Euro Forum Expandes – Ausstellung im silent green: 9 Euro

Berlinale Talents – öffentliche Veranstaltungen HAU1: 15 Euro

Berlinale Talents – öffentliche Veranstaltungen HAU2 und HAU3: 13 Euro

Berlinale Publikumstag – alle Vorstellungen am 26. Februar: 11 Euro





Kristen Stewart in Jury der Berlinale 2023

In diesem Jahr wird die US-Schauspielerin Kristen Stewart die internationale Jury führen. Der erste Preisträger eines Goldenen Bären steht bereits fest. Der Regisseur und Oscarpreisträger Steven Spielberg soll in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Neben Cannes und Venedig zählt die Berlinale zu den großen Filmfestivals der Welt.