Berlinale 2024: Tickets, Programm und alle Infos zu den Filmfestspielen

Die internationalen Filmfestspiele Berlin, kurz Berlinale, finden vom 15. bis zum 25. Februar 2024 statt. Infos rund um Programm, Tickets und Filme gibt es hier.

Die Berlinale gilt als eines der wichtigsten Filmfestivals weltweit und ist gleichzeitig eines von 14 von der internationalen Interessenvertretung der Filmproduzenten (FIAPF) anerkannten Festivals mit internationalem Wettbewerb, die auch als "A-Festivals" bezeichnet werden. Jährlich zieht es Hunderttausende Besucher in die Kinosäle der Berlinale, im vergangenen Jahr waren es laut statista.com mehr als 327.000. Damit konnte das Filmfestival fast wieder an die Besucherzahlen vor den Coronajahren anknüpfen, denn zuvor konnte die Veranstaltung jährlich um die 500.000 Kinogänger verbuchen. Auf der Berlinale 2024 gehen diesmal 20 Filme ins Rennen um die goldenen und silbernen Bären.

Wie sieht das Programm der Berlinale 2024 aus? Wie kommt man an Tickets und welche Gäste werden erwartet? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Filmfestival haben wir hier für Sie.

Berlinale 2024: Termin und Eröffnung

Die Berlinale begann in diesem Jahr am Donnerstag, dem 15. Februar 2024, und endet mit dem Publikumstag am Sonntag, dem 25. Februar. Am letzten Tag des Festivals wird unter anderem der beste Film in der Sektion "Encounters" präsentiert. Eröffnet wurde die Berlinale 2024 mit der Weltpremiere der Romanverfilmung "Small Things Like These" von der irischen Autorin Claire Keegan. Die Hauptrolle übernimmt Cillian Murphy, Regie führte Tim Mielants.

Berlinale 2024: Programm des Filmfestivals

Insgesamt gibt es auf der Berlinale 287 Filme zu sehen, die von den Veranstaltern unterschiedlichen Sektionen zugeordnet wurden. In der "Retrospektive" geht es zum Beispiel um das Beste der Filmgeschichte in einem von der Deutschen Kinemathek kuratierten filmhistorischen Programm. Die Sektion "Panorama" befasst sich dagegen mit aufregendem Kino, das laut Programmheft der Berlinale 2024 "mutig, unverstellt und gegenwärtig" ist. Die Hauptattraktion ist natürlich der Wettbewerb, in dem 20 internationale Filme um die goldenen und silbernen Bären konkurrieren. Die Sektionen des Berlinale-Programms 2024 im Überblick:

Wettbewerb

Berlinale Special

Special Berlinale Shorts

Shorts Panorama

Encounters

Forum

Forum Expanded

Generation

Retrospektive

Hommage

Berlinale Classics

Umfassende Informationen zum Programm finden Sie auf der Webseite der Veranstalter. Dort können Sie auch das Programmheft zur diesjährigen Berlinale herunterladen.

Filme auf der Berlinale 2024: Diese Filme treten im Wettbewerb an

"Small Things Like These" feiert zur Eröffnung der Berlinale nicht nur Weltpremiere, sondern tritt auch im Wettbewerb des Filmfestivals gegen 19 andere Produktionen aus aller Welt an. Eine internationale Jury bestehend aus Jurypräsidentin Lupita Nyong'o (Kenia/Mexiko) sowie Brady Corbet ( USA), Ann Hui ( Hongkong, China), Christian Petzold (Deutschland), Albert Serra ( Spanien), Jasmine Trinca ( Italien) und Oksana Zabuzhko aus der Ukraine entscheidet über die diesjährigen Preisträger.

Diese Preise werden von der Jury vergeben:

Goldener Bär für den Besten Film

für den Besten Film Silberner Bär Großer Preis der Jury

Großer Preis der Jury Silberner Bär Preis der Jury

Preis der Jury Silberner Bär für die Beste Regie

für die Beste Regie Silberner Bär für die Beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle

für die Beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle Silberner Bär für die Beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle

für die Beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle Silberner Bär für das Beste Drehbuch

für das Beste Drehbuch Silberner Bär für eine Herausragende künstlerische Leistung

Welche Filme im Berlinale-Wettbewerb 2024 antreten, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

"Another End" von Piero Messina , mit Gael García Bernal , Renate Reinsve, Bérénice Bejo , Olivia Williams , Pal Aron - Italien 2024

von , mit , Renate Reinsve, , , - 2024 "Architecton" von Victor Kossakovsky - Deutschland , Frankreich 2024, Dokumentarfilm

von Victor Kossakovsky - , 2024, Dokumentarfilm "Black Tea" von Abderrahmane Sissako , mit Nina Mélo, Chang Han , Wu Ke-Xi , Michael Chan - Frankreich , Mauretanien , Luxemburg , Taiwan , Côte d'Ivoire 2024

von , mit Nina Mélo, , , - , , , , 2024 "La Cocina" von Alonso Ruizpalacios, mit Raúl Briones Carmona , Rooney Mara , Anna Diaz , Motell Foster , Oded Fehr - Mexiko , USA 2024

von Alonso Ruizpalacios, mit , , , Motell , - , 2024 " Dahomey " von Mati Diop Frankreich , Senegal und Benin 2024, Doumentarfilm

von , und 2024, Doumentarfilm "A Different Man" von Aaron Schimberg, mit Sebastian Stan , Renate Reinsve, Adam Pearson - USA 2023

von Aaron Schimberg, mit , Renate Reinsve, - 2023 "L’ Empire (The Empire)" von Bruno Dumont , mit Brandon Vlieghe, Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei, Camille Cottin, Fabrice Luchini - Frankreich , Italien , Deutschland , Belgien , Portugal 2024

von , mit Brandon Vlieghe, Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei, Camille Cottin, - , , , , 2024 "Gloria!" von Margherita Vicario , mit Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba , Veronica Lucchesi , Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda - Italien und Schweiz 2024

von , mit Galatéa Bellugi, , , Vittoria Dallasta, Sara Mafodda - und 2024 “ Hors du temps (Suspended Time)" von Olivier Assayas , mit Vincent Macaigne , Micha Lescot , Nine D'Urso, Nora Hamzawi - Frankreich 2024

von , mit , , Nine D'Urso, Nora Hamzawi - 2024 "In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love)" von Andreas Dresen , mit Liv Lisa Fries , Johannes Hegemann - Deutschland 2024

von , mit , - 2024 "Keyke mahboobe man (My Favourite Cake)" von Maryam Moghaddam , Behtash Sanaeeha, mit Lily Farhadpour, Esmail Mehrabi - Iran , Frankreich , Schweden, Deutschland 2024

von , Behtash Sanaeeha, mit Lily Farhadpour, Esmail Mehrabi - , , Schweden, 2024 "Langue Étrangère" von Claire Burger , mit Lilith Grasmug, Josefa Heinsius , Nina Hoss , Chiara Mastroianni , Jalal Altawil - Frankreich , Deutschland , Belgien 2024

von , mit Lilith Grasmug, , , , Jalal Altawil - , , 2024 "Mé el Aïn (Who Do I Belong To)" von Meryam Joobeur, mit Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa, Dea Liane - Tunesien , Frankreich , Kanada , Norwegen , Katar , Saudi-Arabien 2024

von Meryam Joobeur, mit Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa, Dea Liane - , , , , , 2024 "Pepe" von Nelson Carlos De Los Santos Arias , mit Jhon Narváez , Sor María Ríos , Fareed Matjila, Harmony Ahalwa, Jorge Puntillón García - Dominikanische Republik , Namibia , Deutschland , Frankreich 2024

von De Los , mit , Sor , Fareed Matjila, Harmony Ahalwa, Jorge Puntillón García - , , , 2024 "Shambhala" von Min Bahadur Bham, mit Thinley Lhamo, Sonam Topden, Tenzin Dalha, Karma Wangyal Gurung, Karma Shakya - Nepal , Frankreich , Norwegen , Hongkong - China , Türkei , Taiwan , USA , Katar 2024

von Min Bahadur Bham, mit Thinley Lhamo, Sonam Topden, Tenzin Dalha, Karma Wangyal Gurung, - , , , - , , , , 2024 "Small Things Like These (Kleine Dinge wie diese)" von Tim Mielants, mit Cillian Murphy , Eileen Walsh , Michelle Fairley , Emily Watson , Clare Dunne - Irland , Belgien 2024

von Tim Mielants, mit , , , , - , 2024 "Sterben (Dying)" von Matthias Glasner , mit Corinna Harfouch , Lars Eidinger , Lilith Stangenberg , Ronald Zehrfeld , Robert Gwisdek - Deutschland 2024

von , mit , , , , - 2024 "Des Teufels Bad (The Devil’s Bath)" von Veronika Franz , Severin Fiala | mit Anja Plaschg , David Scheid , Maria Hofstätter - Österreich , Deutschland 2024

von , | mit , , - , 2024 "Vogter (Sons)" von Gustav Möller , mit Sidse Babett Knudsen , Sebastian Bull , Dar Salim - Dänemark , Schweden 2024

von , mit , , Dar Salim - , Schweden 2024 "Yeohaengjaui pilyo (A Traveler’s Needs)" von Hong Sangsoo, mit Isabelle Huppert , Lee Hyeyoung, Kwon Haehyo, Cho Yunhee, Ha Seongguk - Südkorea 2024

Berlinale 2024: Tickets - Wo gibt es Karten?

Die Tickets für die Filme der Berlinale 2024 können Sie immer drei Tage vor der jeweiligen Vorstellung ab 10 Uhr morgens online auf der offiziellen Webseite erwerben. Pro Vorstellung kann man maximal zwei Tickets kaufen. Für Vorstellungen der Sektion "Generation" können bis zu fünf Tickets gekauft werden. Wenn Sie sich für einen Film interessieren, können Sie im Programm rechts auf "Tickets" klicken, woraufhin die Preise pro Karte angezeigt werden. Weitere Informationen zur Ticketbuchung und Bezahlung finden Sie auf der Webseite der Veranstalter.

Berlinale 2024: Welche Gäste werden erwartet?

Zur Weltpremiere seines neuen Films "Small Things Like These" wird Oppenheimer-Star Cillian Murphy in Berlin sein. Ebenfalls zu Gast in der Hauptstadt ist Martin Scorsese, der auf der Berlinale mit dem Goldenen Ehrenbär für sein Lebenswerk geehrt wird. Am 20. Februar findet die Preisverleihung statt und am 21. Februar ist der Star-Regisseur dann außerdem beim Talk "Hebbel am Ufer" zu Gast. Tickets für diese Veranstaltung gibt es ab dem 18. Februar. Laut Berliner Zeitung haben sich außerdem Adam Sandler und Carey Mulligan angekündigt.