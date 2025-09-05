Gewissheit über deutsche Opfer in Lissabon erwartet

Nach dem tödlichen Standseilbahn-Unglück von Lissabon wird Gewissheit über die Herkunft der 16 Toten und 21 Verletzten erwartet. Weder portugiesische noch deutsche Behörden haben bisher offiziell den Tod eines Deutschen bei dem schweren Unglück in der portugiesischen Hauptstadt zweifelsfrei bestätigt. Portugiesische Medien wie die Zeitungen «Observador» und «Correio da Manha» hatten von dem Tod des Mannes berichtet. Seine Frau habe schwer verletzt überlebt, das gemeinsame dreijährige Kind sei leicht verletzt worden. Die Behörden äußern sich jedoch nach solchen Unglücken meist erst, wenn alle Zweifel über die Identität der Opfer ausgeräumt und Angehörige verständigt werden konnten.

Der Chef der portugiesischen Kriminalpolizei, Luís Neves, sagte lediglich, dass «wahrscheinlich» ein Deutscher unter den Toten sei. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte am Donnerstag einen Tag nach dem Unglück nur mitgeteilt, auch Deutsche seien betroffen. Insgesamt waren bei dem Unfall am Mittwochabend 16 Menschen ums Leben gekommen und 21 verletzt worden, davon mehrere schwer.

Identität von drei Toten noch immer unklar

Nach Angaben von Neves vom Donnerstagabend werde auch der Tod von zwei Kanadiern, einem Ukrainer und einem Amerikaner aufgrund «bereits gesammelter Informationen» angenommen. Sicher identifiziert seien aber soweit nur drei ausländische Todesopfer, zwei aus Südkorea und eines aus der Schweiz. Auch bei fünf Portugiesen sei die Identität klar. Bei drei Toten wisse man noch nicht, um wen es sich handelt.

Eine der berühmtesten Touristenattraktionen Lissabons war am Mittwochabend binnen Sekunden zu einer Todesfalle geworden: Wohl wegen eines Schadens am Seil der historischen Standseilbahn «Elevador da Gloria» war ein Wagen ungebremst eine steile Straße hinab gerast, entgleist, umgekippt und gegen ein Gebäude gekracht.

Die Suche nach den Ursachen und Antworten auf die Frage, ob die Standseilbahn ausreichend gewartet wurde, läuft auf Hochtouren. Bis gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werde es aber einige Zeit dauern, sagte Neves.

Einen solchen Unfall mit einer der drei Standseilbahnen, die seit dem 19. Jahrhundert betrieben werden, hatte es in Lissabon bisher nicht gegeben.

Icon vergrößern Bei dem Unglück in Lissabon kamen 16 Menschen ums Leben und 21 wurden verletzt. Foto: Armando Franca/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei dem Unglück in Lissabon kamen 16 Menschen ums Leben und 21 wurden verletzt. Foto: Armando Franca/AP/dpa

Icon vergrößern Von dem verunglückten Wagen der Seilbahn blieben nur Trümmer übrig. Foto: Armando Franca/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von dem verunglückten Wagen der Seilbahn blieben nur Trümmer übrig. Foto: Armando Franca/AP/dpa

Icon vergrößern Die historische Standseilbahn aus dem 19. Jahrhundert ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen der portugiesischen Hauptstadt Lissabon Foto: Armando Franca/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die historische Standseilbahn aus dem 19. Jahrhundert ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen der portugiesischen Hauptstadt Lissabon Foto: Armando Franca/AP/dpa

Icon vergrößern Als Grund des Unglücks wird angenommen, dass ein Halteseil gerissen oder sich vom Wagen gelöst hat. Foto: Armando Franca/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Als Grund des Unglücks wird angenommen, dass ein Halteseil gerissen oder sich vom Wagen gelöst hat. Foto: Armando Franca/AP/dpa