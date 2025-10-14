Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Berufsverkehr: A5 nach Unfall mit Fleischlaster gesperrt

Berufsverkehr

A5 nach Unfall mit Fleischlaster gesperrt

Auf der A5 bei Friedberg ist ein Lkw verunfallt. Er war mit 16 Tonnen Fleisch beladen. Die Polizei befürchtet Auswirkungen auf den Berufsverkehr.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die beiden rechten Spuren in Richtung Frankfurt sind gesperrt. (Symbolbild)
    Die beiden rechten Spuren in Richtung Frankfurt sind gesperrt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Nach einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Friedberg und Bad Homburg sind mehrere Fahrspuren gesperrt. Laut Polizei hat ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren, der mit 16 Tonnen Fleisch beladen war. Der 55-Jährige blieb unverletzt, jedoch verteilte sich die Ladung auf der Fahrbahn.

    Die beiden rechten Fahrspuren in Richtung Frankfurt waren am frühen Dienstagmorgen noch für Aufräumarbeiten gesperrt. Die Polizei rechnet mit spürbaren Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden