A5 nach Unfall mit Fleischlaster gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Friedberg und Bad Homburg sind mehrere Fahrspuren gesperrt. Laut Polizei hat ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren, der mit 16 Tonnen Fleisch beladen war. Der 55-Jährige blieb unverletzt, jedoch verteilte sich die Ladung auf der Fahrbahn.

Die beiden rechten Fahrspuren in Richtung Frankfurt waren am frühen Dienstagmorgen noch für Aufräumarbeiten gesperrt. Die Polizei rechnet mit spürbaren Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Die Schadenshöhe ist noch unklar.