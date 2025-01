Rekord bei Erwerbstätigen in Hessen - aber Minus am Bau

Die Zahl der Erwerbstätigen in Hessen hat im vergangenen Jahr einen Rekordstand erreicht. Insgesamt waren 3,62 Millionen Personen erwerbstätig und damit 0,5 Prozent oder 17.700 Menschen mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg habe damit allerdings weiter an Dynamik verloren, und im Baugewerbe gab es erstmals seit 2008 einen Rückgang.

Im ersten Corona-Jahr 2020 war die Erwerbstätigenzahl in Hessen noch um 0,7 Prozent geschrumpft, danach zeigten sich Aufholeffekte: 2021 waren den Angaben zufolge 0,3 Prozent mehr Menschen erwerbstätig als im Vorjahr, und 2022 erhöhte sich ihre Zahl um 1,6 Prozent. 2023 schwächte sich das Wachstum dann wieder auf plus 1 Prozent ab. Mit plus 0,5 Prozent 2024 fiel der Zuwachs in Hessen etwas höher als im Bundesdurchschnitt aus: Hier stieg die Beschäftigtenzahl 2024 im Jahresvergleich um 0,2 Prozent auf insgesamt 46,08 Millionen Personen.

Ein Großteil der hessischen Erwerbstätigen (79,9 Prozent) war im vergangenen Jahr im Dienstleistungsbereich beschäftigt. Hier gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 0,9 Prozent, das maßgeblich zur positiven Entwicklung der Erwerbstätigenzahl insgesamt beigetragen habe. Am stärksten legte der Bereich «öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit» mit plus 1,5 Prozent zu. In Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei registrierten die Statistiker 1,2 Prozent mehr Beschäftigte - insgesamt machte dieser Bereich 0,8 Prozent aller hessischen Erwerbstätigen aus.

Dagegen schrumpfte die Beschäftigtenzahl im produzierenden Gewerbe, nämlich um 1,2 Prozent. Insgesamt 19,5 Prozent aller Erwerbstätigen waren in diesem Wirtschaftsbereich tätig. Im schwächelnden Baugewerbe habe es im vergangenen Jahr mit einem Minus von 1,6 Prozent den ersten Beschäftigungsverlust seit 2008 gegeben. Das verarbeitende Gewerbe verlor im Jahresvergleich 1,5 Prozent Erwerbstätige.