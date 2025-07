Kurze Sperrung der A661 nach Unfall bei Frankfurt

Wegen Aufräumarbeiten nach einem Unfall ist die Autobahn 661 bei Frankfurt am frühen Morgen für eine knappe halbe Stunde in Fahrtrichtung Egelsbach gesperrt gewesen. Ein 32 Jahre alter Fahrer war kurz nach 5.00 Uhr mit seinem Auto in die Leitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Zur Beseitigung der Trümmer war die Autobahn in Fahrtrichtung Egelsbach zwischen 5.24 Uhr und 5.48 Uhr voll gesperrt. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden im mittleren vierstelligen Bereich.