Polizei setzt Räumung im Freiburger Wald fort

Die Polizei hat die Räumung des von Aktivisten besetzten Waldstücks in Freiburg fortgesetzt. «Wir sind mit starken Kräften vor Ort und verschaffen uns gerade einen Überblick», sagte ein Polizeisprecher. Auch die Feuerwehr sei vor Ort. Wie viele Aktivisten genau sich auf dem Gelände befinden, wusste der Polizeisprecher nicht. Auch machte er keine Angaben darüber, wie lange die Aktion dauern und wann sie abgeschlossen sein könnte.

Aktivisten hatten das Waldstück im Freiburger Westen besetzt. Das Areal gehört zu einem künftigen Neubaugebiet, die Stadt hatte mit einer sogenannten Allgemeinverfügung einen Teil des Waldes gesperrt. Die Waldarbeiten und der Polizeieinsatz an Ort und Stelle hatten am vorvergangenen Wochenende begonnen und sind bisher nicht abgeschlossen. An mehreren Tagen hatten Beamte Menschen auf dem Gelände vorläufig festgenommen.