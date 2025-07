Besondere Bräuche an Ostern – vom Riesen-Rührei zur "Osterhexe"

"Semanta Semana" heißt übersetzt "heilige Woche" und ist die spanische Bezeichnung für die Karwoche. Vor allem die Feierlichkeiten in Sevilla sind in ganz Spanien bekannt.Dabei werden aufwendige Prozessionen mit Kostümen und Statuen veranstaltet.

In der Gemeinde Haux im Südwesten Frankreichs wird jedes Jahr am Ostermontag ein Omelette für die gesamte Gemeinde gebraten. Dabei sollen etwa 4500 Eier verwertet werden.

Laut der Diözese Linz läuten die Glocken an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag nicht. "Ein Fasten der Ohren" also, wie die Diözese schreibt. Dem Volksglauben nach fliegen sie nach Rom und kehren an Ostersonntag zurück. Warum sie ausgerechnet nach Rom fliegen ist nicht bekannt, doch ihre Rückkehr wird in ganz Europa gerne mit lautem Glockengeläut gefeiert.

"Geißeln" an Ostern in der Slowakai

: In der Slowakei werden Frauen am Ostermontag traditionell mit Wasser begossen. Das soll Glück bringen. Als Belohnung soll es anschließend ein verziertes Osterei geben. In einigen Dörfern in Kroatien dürfen die Frauen es den Männern am nächsten Tag heimzahlen.