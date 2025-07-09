Partielle Sonnenfinsternis und Blutmond: Diese besonderen Himmelsereignisse sollten Sie 2025 nicht verpassen

2025 verspricht ein aufregendes Jahr für Hobbyastronomen und Himmelsbeobachter zu werden. Mit dem Sonnenzyklus auf seinem Höhepunkt steigen die Chancen, Polarlichter auch in Deutschland zu erleben. Zudem stehen besondere Planetenkonstellationen und eine partielle Sonnenfinsternis auf dem Programm.

Himmelsereignisse 2025: Mars-Opposition am 16. Januar

Wenn sich Planeten direkt gegenüber der Sonne befinden, spricht man in der Astronomie von einer Opposition. Sie sind dann besonders gut zu sehen. Am 16. Januar trifft das auf den Mars zu.

Höhepunkt : 16. Januar

Besonderheit: So hell wird der Mars laut der Astronomie-App Starwalk erst wieder 2027 am Himmel zu sehen sein.

Am 28. Februar 2025 ist eine große Planetenkonstellation zu sehen

Laut Starwalk sind sich Mars, Jupiter, Uranus, Venus, Neptun, Merkur und Saturn am 28. Februar besonders nahe. Auch vor und nach diesem Datum ist die Planetenkonstellation bei uns zu sehen.

Besondere Himmelsereignisse: Partielle Mondfinsternis am 14. März 2025

Am Abend des 14. März gibt es die erste partielle Mondfinsternis des Jahres. Dabei tritt der Mond in den Kernschatten der Erde und leuchtet kupferrot. Der Farbton entsteht, weil das Sonnenlicht von der Erdatmosphäre gestreut wird. Blaues Licht wird laut Starwalk dabei herausgefiltert, während das rote Licht den Mond erreicht. Dieses Himmelsphänomen wird auch „Blutmond“genannt. Laut National Geographic ist die Mondfinsternis allerdings schlecht zu sehen, weil sie in der Morgendämmerung stattfindet.

Termin : 14. März 2025

Höhepunkt: 7:59 Uhr

Besonderheit: Zum Höhepunkt ist der Mond bereits untergegangen, aber am Horizont kann man die angehende Finsternis beobachten.

Partielle Sonnenfinsternis am 29. März 2025

Bei einer Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne, entweder vollständig oder nur teilweise. 2025 wird eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein. Wie Astronom Rahlf Hansen vom Planetarium Hamburg gegenüber National Geographic mitteilt, ist sie auch in Deutschland zu sehen, allerdings ist der Bedeckungsgrad abhängig vom Standort. Im Süden werden nur etwa 10 Prozent der Sonne bedeckt, im Norden etwa 25 Prozent.

Obwohl es sich um eine partielle Sonnenfinsternis handelt, sollten die Augen geschützt werden. Laut Hansen schützt nur eine Sonnenfinsternisbrille ausreichend.

Termin : 29. März 2025

Höhepunkt: abhängig vom Standort zwischen 11:17 Uhr und 12:20 Uhr

Zu sehen in: Ostkanada, Grönland, Europa, Nordwestafrika und Nordwestrussland

Am 12. August 2025 ist Venus bei Jupiter zu sehen

Venus und Jupiter gehören zu den hellsten Planeten am Sternenhimmel und 2025 nähern sie sich einander an. Am 12. August sind sie nur wenige Grad voneinander entfernt. Hansen empfiehlt Sternenfans allerdings auch am 20. August in den Himmel zu blicken, da sich Venus und Jupiter dann in einem Dreieck mit dem Mond befinden.

Höhepunkt: 12. August 2025

Besonderheit: Am 20. August um 4 Uhr befinden sich Venus und Jupiter in einer Dreieck-Konstellation mit dem Mond.

Himmelsereignisse 2025: Totale Mondfinsternis am 7. September

Am 7. September findet eine totale Mondfinsternis statt, die auch in Deutschland zu sehen ist. Laut Starwalk wird sie eine Stunde und 22 Minuten dauern.

Beginn: 18:27 Uhr

Besonderheit: Laut Hansen startet die Mondfinsternis bereits bevor der Mond bei uns zu sehen ist. Er geht deshalb bereits „verfinstert“ auf.

Supermonde am 5. November und 5. Dezember

Am 5. November und 5. Dezember ist der Mond der Erde besonders nahe, was ihn größer erscheinen lässt. Er wird deshalb oft als „Supermond“ bezeichnet, obwohl es sich dabei laut Welt der Physik nicht um einen astronomischen oder wissenschaftlichen Begriff handelt. Mit dem bloßen Auge ist der Größenunterschied kaum zu erkennen, allerdings erscheint der Mond auch heller, wenn er in Erdnähe ist.

Am 14. Dezember ist der Höhepunkt der Geminiden

Die Geminiden gehören zu den beeindruckendsten Meteorschauern des Jahres und ermöglichen bei guten Lichtverhältnissen bis zu 150 sichtbare Meteore pro Stunde. Ihre vergleichsweise langsame Geschwindigkeit, so das Planetarium Berlin, sorgt dafür, dass ihre Spuren länger am Himmel sichtbar bleiben.

2025 steht die Chance auf Polarlicht in Deutschland gut

Die Sonne hat einen etwa elfjährigen Zyklus und befindet sich derzeit im Maximum, weshalb Sonnenstürme, die für starke Polarlichter verantwortlich sind, besonders häufig vorkommen. Um die Polarlichter in Norddeutschland beobachten zu können, ist laut spaceweatherlive.com ein KP-Index von fünf bis sechs erforderlich. Ab einem KP-Index von sechs sind die Nordlichter in Hamburg, also bis zu einem Breitengrad von 53,5, mit etwas Glück sichtbar.

Bei diesem KP-Index können Polarlichter in Deutschland beobachtet werden:

Hamburg (Breitengrad ~53,5): KP-Index 6

Dresden (Breitengrad ~51,3): KP-Index 7

München (Breitengrad ~48,1): KP-Index 8

Ab einem KP-Index von neun steigt die Wahrscheinlichkeit, Nordlichter sogar in Spanien sehen zu können. Vorhersagen lassen sich Polarlichter aber nur kurzfristig.