Im Durchschnitt 108 Geburten jährlich am 24. Dezember

In den zurückliegenden Jahrzehnten sind durchschnittlich 108 Babys am 24. Dezember in Hessen zur Welt gekommen. Das hat das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit Blick auf die Zeitspanne 2003 bis 2023 ausgerechnet.

An einem 25. Dezember wurden im Durchschnitt ebenfalls 108 Kinder geboren, am 26. Dezember waren es 113 Babys. An den Weihnachtsfeiertagen kommen damit vergleichsweise weniger Jungen und Mädchen zur Welt als an den übrigen Tagen des Jahres, wo es im Durchschnitt von 2003 bis 2023 genau 152 Babys pro Tag waren.