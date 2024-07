Besser als der Wegovy-Wirkstoff? Dieses Mittel soll noch effektiver beim Abnehmen helfen

Viel überschüssiges Körpergewicht verlieren und das schnell und ganz ohne Arbeit: Der Markt rund ums Abnehmen boomt. Fast die Hälfte der Frauen sowie 60 Prozent aller Männer in Deutschland sind nach Selbstangaben laut RKI übergewichtig. Kein Wunder, dass Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy auch hierzulande beliebt sind. Eine neue Studie verspricht, dass ein neuer Wirkstoff noch bessere Ergebnisse erzielt. Doch was ist dran an Tirzepatid und macht es Abnehmen wirklich noch leichter? Dieser Text liefert auf diese und weitere Fragen Antworten.

Kann man mit Semaglutid Abnehmen?

Wer es bereits einmal probiert hat, wird feststellen, dass mitunter einiges an Aufwand nötig ist, um nachhaltig abzunehmen. Verständlich daher der Wunsch vieler, die vielleicht auch krankheitsbedingt mit Übergewicht zu kämpfen haben, möglichst stressfrei und ohne große Arbeit abzunehmen. Der Markt hat in diverser Form auf diese Nachfrage reagiert: Es gibt eine Pille, die mit Vibrationen im Magen ein Sättigungsgefühl suggeriert, Süßigkeiten, die beim Abnehmen helfen sollen, genauso wie scheinbare Wundermittel, die mitunter auf TikTok beworben werden.

Allen voran aber sind es Abnehmspritzen, die nicht nur in Hollywood ihre Wirkung entfalten und auch in unseren Breitengraden eine gewisse Popularität aufweisen. Zu nennen sind hier vor allem Ozempic wie auch Wegovy. Beide basieren auf dem Wirkstoff Semaglutid, der nun durch einen noch effektiver wirksamen Wirkstoff Konkurrenz bekommen könnte – zumindest, wenn es nach einer neuen Studie geht, die in der Fachzeitschrift „JAMA: The Journal of the American Medical Association“ erschienen ist.

Ganz ohne Nebenwirkungen kommen Ozempic und Wegovy trotz der Wirksamkeit aber nicht aus. So stehen sie im Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen. Positiv hervorzuheben sei aber, das geht aus einer anderen Studie hervor, dass der Wirkstoff Semaglutid förderlich für die Herzgesundheit sei. Was ist also am Ende besser: Semaglutid oder Tirzepatid?

Übrigens: Durch eine wiederum andere Studie wurde bekannt, dass für langfristiges Abnehmen Geld eine tragende Rolle spielen kann.

Was ist besser Semaglutid oder Tirzepatid?

Ein Forscherteam des Unternehmens Truveta aus Washington (USA) hat den Vergleich angetreten von Semaglutid und Tirzepatid zur Gewichtsabnahme bei Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas. Das Ergebnis: „In dieser Population von Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas war die Einnahme von Tirzepatid mit einem signifikant größeren Gewichtsverlust verbunden als Semaglutid.“

Semaglutid ahmt ein körpereigenes Hormon nach, das in den Hungerstoffwechsel eingreift: Laut Gelber Liste verzögert der Wirkstoff beispielsweise die Magenentleerung und verringert den Appetit. Bis zu 15 Prozent Abnahme des Körpergewichts, so ist es im Ärzteblatt nachzulesen, sind mit Semaglutid möglich und realistisch. Geht es nach den Erkenntnissen von Nicholas Stucky von Truveta und Team, könnte mit Tirzepatid noch mehr drin sein.

Für ihre Studie haben sich die Forscher Daten von 18.386 Probanden angeschaut. Der Altersdurchschnitt lag bei 52 Jahren, im Mittel haben die Teilnehmer 110 Kilogramm gewogen. Sie alle hatten Übergewicht oder litten unter Adipositas und nahmen entweder Semaglutid oder Tirzepatid. Die Daten decken ab, ob mindestens fünf, zehn oder 15 Prozent Gewichtsverlust eintraten und wie sich das Gewicht über die Zeitspanne von drei, sechs und zwölf Monaten entwickelte. Bei Patienten, die Tirzepatid erhielten, war die Wahrscheinlichkeit im Vergleich zur Gruppe mit Semaglutid-Einnahme signifikant höher, dass sie …:

insgesamt deutlicher Gewicht abnehmen.

in allen drei Zeitkorridoren während der Behandlung mehr Gewicht verlieren.

Trotz der Ergebnisse sagen die Forscher auch, dass weitere Studie erforderlich seien, um die Ergebnisse besser verstehen und einordnen zu können.

Denn um langfristig und nachhaltig sein Körpergewicht unter Kontrolle zu halten, ist allen voran, so erklärt etwa die AOK, eine Ernährungsumstellung das Mittel der Wahl. Abnehmspritzen wiederum müssen, so erklären Mediziner und bestätigt eine Vielzahl an Studien, wohl dauerhaft genommen werden, um das Gewicht unten zu halten.

Ist Tirzepatid in Deutschland zugelassen?

Laut Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft ist Tirzepatid in Deutschland zugelassen zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend eingestelltem Diabetes Typ 2 „als Ergänzung zu Diät und Bewegung“. Gemäß Herstellerangaben wird etwa das Medikament Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid zudem bei Menschen mit Adipositas oder Übergewicht eingesetzt, wenn der BMI mindestens 27 beträgt.

Mounjaro, so berichtet der MDR, bringe einen potenziellen Gewichtsverlust von rund 20 Prozent mit sich – und damit mehr als der Wegovy-Wirkstoff Semaglutid.