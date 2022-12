Diese fünf Storytelling-Podcasts sollten Sie 2022 gehört haben

Storytelling-Podcasts erzählen zusammenhängende Geschichten, ähnlich wie eine Serie. Weil das Angebot bisher kaum zu überblicken ist, helfen wir ein wenig nach: Diese Podcasts aus dem Jahr 2022 lohnen sich.

70.000 verschiedene deutschsprachige Podcasts gibt es laut Spotify bei dem Streamingdienst zu hören. 70.000 Formate, teilweise bereits mit mehreren hundert Folgen. Und auf Spotify sind zwar viele, aber längst nicht alle Podcasts vertreten. Das Angebot ist schier unendlich. Auch unsere Redaktion veröffentlicht mehrere Podcasts: Unter anderen den täglichen Newspodcast "Nachrichtenwecker", das Talk-Format " Augsburg, meine Stadt" und den FCA-Podcast "Viererkette". Alle Folgen haben wir auf dieser Seite gebündelt.

Ein besonderes Genre sind Storytelling-Podcasts, die in mehreren Folgen eine abgeschlossene Geschichte erzählen, ähnlich einer Serie. Anders als News-Formate bleiben sie über längere Zeit aktuell, anders als die meisten Comedy-, Interview- und Gesprächs-Podcasts gibt es meist nur ein paar wenige Folgen, die aufeinander aufbauen. Wir geben einen Überblick über fünf Podcasts aus dem Jahr 2022, die Sie nicht verpassen sollten.

The Real Bierkönig – Mord auf Mallorca

Nachtleben, Ballermann, True Crime. Wen das noch nicht reizt, den überzeugt vielleicht diese Frage: Steckt die Papageien-Mafia hinter dem unaufgeklärten Mord an drei Deutschen vor 25 Jahren? Die Papageien sind nur eines von vielen kuriosen Details im Podcast, der sich mit dem Leben und dem Tod von Manfred Meisel beschäftigt. Meisel wurde in den 90er-Jahren reich, als Betreiber des "Bierkönig", ein Biergarten mit Open-Air-Disco am Ballermann auf Mallorca. Am 12. November 1997 wurde er in seiner Finca gefunden, getötet mit zwei Kopfschüssen. Auch sein achtjähriger Sohn und eine Mitarbeiterin, die gerade im Haus war, waren erschossen worden. Die Journalisten Phil Jahner und Marcus Engert durchleuchten Meisels Milieu, recherchieren zu Vogel-Schmuggel in Europa und stehen irgendwann im Hinterland von Mallorca, vor dem Grundstück mit der Finca, in der alles geschah.

"The Real Bierkönig" ist mehr als ein True-Crime-Format, denn die beiden Journalisten bringen ganz neue Details ans Licht. Kein Wunder, denn Macher Marcus Engert arbeitet als Investigativ-Journalist und schreibt sonst etwa über Korruption und dubiose Bankgeschäfte, aktuell für den NDR. "The Real Bierkönig" ist allerdings eine Spotify-Produktion – deshalb kann der Podcast auch nur auf dieser Plattform gehört werden.

Sechs Folgen zwischen 31 und 67 Minuten Produktion: Spotify Studios

Himmelfahrtskommando – Mein Vater und das Olympia-Attentat

War Patrizia Schlossers Vater ein Feigling? Während der Olympischen Spiele 1972 in München nehmen palästinensische Terroristen israelische Trainer und Athleten als Geiseln. Nach gescheiterten Verhandlungs- und Befreiungsversuchen werden die Terroristen und ihre Geiseln mit Helikoptern zum Flugplatz Fürstenfeldbruck gebracht. Dort, so ist es ihnen zugesichert, steht ein Flugzeug für sie bereit. Doch das soll niemals abheben. An Bord, als Crew verkleidet, sind Münchner Streifenpolizisten. Gerade mit der Ausbildung fertig, bewaffnet mit ihren Dienstpistolen. Die acht Terroristen haben Maschinengewehre. Deswegen entscheiden die Polizisten, kurz bevor die Terroristen ankommen, den Einsatz abzubrechen. Die geplante Geiselbefreiung am Flugplatz Fürstenfeldbruck geht dann katastrophal schief. Alle neun Geiseln sterben, zudem ein Polizist und fünf der acht Geiselnehmer.

Einer der Polizisten im Flugzeug ist der Vater von Journalistin Patrizia Schlosser.

50 Jahre später recherchieren Tochter und Vater gemeinsam zum Olympia-Attentat. Den Ex-Polizisten hat der Fall nie losgelassen, er und seine Kollegen wurden als Feiglinge beschimpft. Trägt er Schuld am Tod Unschuldiger? Ihre Reise führt sie auch nach Israel, wo sie mit der Witwe eines Opfers sprechen. "Himmelfahrtskommando" erzählt so die Geschichte des Münchner Olympia-Attentats aus einem besonderen Blickwinkel. Hinzu kommen persönliche Einblicke in eine spannende Beziehung zwischen Vater und Tochter, die einander durch ihre Recherche noch einmal anders kennenlernen.

Acht Folgen zwischen 30 und 40 Minuten Produktion: Bayerischer Rundfunk

Raus – Ab durch Europa

"Raus" ist das Reality-TV unter den Podcasts. Zuhörende begleiten vier Menschen zwischen 18 und 21 Jahren, die mit dem Zug durch Europa reisen. Grete, Alex, Leo und Jannis kannten sich vorher nicht, treffen sich am Berliner Hauptbahnhof zum ersten Mal. Dann geht es für drei Wochen auf Interrail-Reise, unter anderem nach Prag, Venedig und Paris. Die vier kennen die Ziele nicht, wissen nicht, was sie erwartet. Außerdem nimmt ihnen das Produktionsteam am Anfang die Handys ab, sie sollen sich unterhalten und ohne Google klarkommen. Moderatorin Laura Larsson stellt ihnen immer wieder Aufgaben und bereitet Überraschungen vor – Hobby-DJane Leo darf zum Beispiel in einem Techno-Club in Wien auflegen. Ansonsten hält sich das Team im Hintergrund und greift nicht ein – außer in einer Nacht in Venedig, als es plötzlich brenzlig wird.

Davon abgesehen: Zum ganz großen Drama kommt es bei "Raus" eher nicht. Stattdessen geht es um Alltagsprobleme, das Erwachsenwerden und um Gruppendynamiken. Beim Zuhören ist man ganz nah dran. Mal leidet man mit Jannis, mal ist er einem peinlich. Mal freut man sich für Leo, mal geht sie einem auf die Nerven. Es wirkt, als ob die vier das Ansteckmikro mit der Zeit vergessen, jedenfalls klingt "Raus" extrem authentisch. Wer den Podcast hört, bekommt ein Gefühl für Generation Z. Und baut vielleicht plötzlich das eine oder andere englische Wort in seine Sprache ein (danke, Grete!).

10 Folgen, meist zwischen 40 und 50 Minuten. Produktion: Studio Jot, Studio Bummens, Audio Now

Diese eine Liebe – 40 Jahre die Ärzte

"Diese eine Liebe" ist eine Hommage an die "Beste Band der Welt", wie die Ärzte von ihren Fans gerne genannt werden. Sie haben 2022 ihren 40. Band-Geburtstag gefeiert, mit zwei Touren voller Gegensätze. Auf der einen Seite die ganz großen Auftritte, in München etwa im Olympiastadion. Die Band spielte aber auch ganz kleine Konzerte in Berliner Clubs – im "Schokoladen" zum Beispiel vor gerade einmal 130 Gästen. Einer war immer mit dabei: Marco Seiffert. Der Musikjournalist ist Ärzte-Fan, seine Begeisterung ist ansteckend. Zu jedem Konzert produziert er eine Podcast-Folge, in der er sich – neben dem aktuellen Konzert – jeweils mit einem Aspekt der Band beschäftigt. Mal geht es um das Verhältnis zu den Fans, mal um politische Texte, mal um den kommerziellen Erfolg.

Auch die Bandmitglieder kommen immer wieder zu Wort, Seiffert interviewt sie einzeln oder gemeinsam. Alle Folgen sind nach Ärzte-Liedern benannt, diese werden auch im Podcast angespielt und machen Lust auf mehr. Seiffert ist im Thema, und das schon lange. Er weiß gefühlt alles über Bela, Farin und Rod und natürlich auch über Sahnie und "The Incredible Hagen", die in den 80ern Bassisten der Band waren. So wird "Diese eine Liebe" zur Zeitreise und zur Brücke für verschiedene Generationen von Ärzte-Fans, bringt einem die drei Musiker näher und macht – insbesondere nach einer längeren Abstinenz wegen der Corona-Krise – Lust auf Konzerte.

13 reguläre Folgen zwischen 15 und 21 Minuten, dazu sieben ungeschnittene Interviews als "Zugabe" Produktion: ARD

Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?

Der Fall "Drachenlord" sorgte 2022 für Wirbel, dabei beginnt die Geschichte eigentlich vor mehr als zehn Jahren. Damals nämlich fängt Rainer Winkler an, Videos auf YouTube hochzuladen und nennt sich dort "Drachenlord". Die Reichweite ist gering, doch dann passiert etwas. Es sind, zumindest zum allergrößten Teil, keine Fans, die sich seine Videos ansehen. Stattdessen bildet sich eine Community von Anti-Fans, von Hatern, die sich über Winkler lustig machen, ihn beleidigen und bald auch mehr. Winkler veröffentlicht stoisch weiter Videos über Metal, sein Leben und darüber, wie er Brote schmiert. Er freut sich über die Aufmerksamkeit, scheint nicht wirklich zu verstehen, was gerade passiert. Und er lässt sich provozieren. Immer mehr Menschen mobben ihn, spielen ihm üble Streiche, sie nennen es das "Drachengame". Schließlich schwappt das digitale Mobbing in die echte Welt. Vor seinem Haus in einem kleinen Dorf in Mittelfranken versammeln sich regelmäßig Menschen, ein Mal sind es mehrere hundert.

Der Journalist Khesrau Behroz erzählt die Geschichte von Rainer Winkler und versucht gemeinsam mit seinem Publikum zu verstehen, wieso sich gegen "Drachenlord" derart viel Hass entlädt. Dabei geht es unter anderem auch um die Geschichte des Reality-TV und dessen Entwicklung, deren Fortführung Behroz in Fall "Drachenlord" sieht. Rainer Winkler wurde 2022 zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt. Er hat unter anderem Steine und eine Taschenlampe auf Menschen geworfen, die sein Haus belagerten. Der Podcast ist die zweite Staffel von Behroz' Format "Cui Bono", in der ersten 2021 ging es um den Verschwörungsideologen Ken Jebsen.