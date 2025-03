Drogenpaket falsch geliefert - mutmaßlicher Dealer erwischt

Ein mutmaßlicher Dealer ist in Ravensburg wegen einer falsch zugestellten Drogenbestellung aufgeflogen. Der 47-Jährige habe zwei Kilogramm Amphetamin im Ausland bestellt und an eine Packstation liefern lassen wollen, sagte eine Polizeisprecherin. Doch die Sendung wurde an einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Dortige Bewohner hätten das Paket entdeckt und die Polizei verständigt.

Der Mann wollte wohl seine Bestellung an der Packstation in Ravensburg abholen und wurde schließlich dort festgenommen. Die Polizei machte keine Angaben darüber, wo der 47-Jährige die Drogen mutmaßlich bestellt hatte und wo sie verkauft werden sollten.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Österreich seien rund ein Kilogramm Haschisch, Kokain im höheren zweistelligen Grammbereich und weitere synthetische Drogen sowie ein größerer Bargeldbetrag gefunden worden. Nach der Festnahme am Mittwoch vergangener Woche wurde der Mann in Untersuchungshaft gebracht.