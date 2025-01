Thriller um Genmanipulation - der TV-Film «Helix»

Wie weit darf Medizin gehen? Wo liegen die Grenzen der Gentechnik? Der Wissenschaftsthriller «Helix» wirft ethische Fragen auf und packt sie in eine spannende Geschichte um einen Politiker, seine Personenschützerin und eine Kinderwunschklinik. Das Erste zeigt «Helix» am 8. Januar um 20.15 Uhr. In der Mediathek ist er bereits abrufbar.

Die Vorlage zu dem Film lieferte der gleichnamige Bestseller des österreichischen Schriftstellers Marc Elsberg. Umgesetzt hat es der Regisseur Elmar Fischer mit einer starken Besetzung aus Svenja Jung, Hannes Jaenicke, Samuel Finzi, Marie Bloching und Ugur Kaya.

Chancen und Risiken der Gentechnik

Es geht um Chancen und Risiken moderner Forschung, speziell um den Umgang mit der Crispr/Cas-Methode. Die sogenannte Genschere ermöglicht es, DNA zu zerschneiden und Gene zu entfernen. 2020 wurden zwei Forscherinnen, die zu der Methode arbeiten, mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet.

Hauptdarsteller Jaenicke sagte im ARD-Interview, er halte das Thema für «absolut wichtig», allerdings sei die Genschere Crispr/Cas «noch nicht ausreichend diskutiert». Und weiter: «Wie fast alle Innovationen hat das natürlich eine schwarze und eine weiße Seite.»

Jaenicke spielt den Umwelt- und Wirtschaftsminister Richard Bauer, der während einer Pressekonferenz plötzlich zusammenbricht. Seiner Personenschützerin Helen Schilling (Svenja Jung) ist schnell klar, dass der Politiker Opfer eines Anschlages geworden sein muss.

Alles tun für die Erfüllung des Kinderwunsches?

Im Laufe der Ermittlungen gerät Helen in ein hochbrisantes Komplott, in dem sich ein Machtkampf um künftige Genforschung und ihre ethischen Grenzen zuspitzt. Jaenicke sagte: «Gentechnik ist auf dem Vormarsch.» Das werde als Segen der technischen Innovation abgefeiert. «Aber man sollte immer, bevor man Natur manipuliert, scharf nachdenken, was das für Folgen haben könnte.»

Um die Folgen geht es auch im Privatleben der BKA-Beamtin. Sie und ihre jüngere Schwester Paula (Marie Bloching) sowie deren kleiner Sohn leiden unter einer genetisch vererbbaren, schweren Krankheit. Paula ist als Umweltaktivistin unterwegs und gerät in höchste Gefahr.

Um ihren Wunsch nach einem gesunden Kind zu erfüllen, entschließt sich Helen zu einer hierzulande nicht legalen Therapie im Ausland - bei der internationalen Koryphäe der Gen-Optimierung Prof. Wöllner (Samuel Finzi).

Hauptdarstellerin Svenja Jung findet es spannend, wie in dem Film zwei Handlungsstränge zusammenlaufen, sagte sie im ARD-Interview. Helen «merkt erst sehr spät, wie sehr sie Teil ihres eigenen Falles geworden ist.»