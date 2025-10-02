Drogenfund nach Passkontrolle am Flughafen

Nach einer Passkontrolle eines Reisenden am Frankfurter Flughafen sind in seinen Koffern 83,5 Kilogramm der Droge Khat entdeckt worden. Bei der Passkontrolle sei aufgefallen, dass in dem Dokument zwei Seiten fehlen, teilte die Bundespolizei mit.

Der 33-jährige aus Griechenland einreisende Mann habe danach von sich aus auf die Drogen im Gepäck hingewiesen. Diese wurden vom Zoll am Mittwoch dann auch in drei Koffern entdeckt. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liege bei rund 6.000 Euro. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Khat sind die Blätter eines Strauchs, die gekaut werden und eine berauschende Wirkung haben.