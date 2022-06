"Beth und das Leben": Alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung

"Beth und das Leben" ist bei Disney Plus zu sehen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr zu Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem finden Sie hier einen Trailer.

Beim Streaminganbieter Disney Plus läuft seit Mitte Mai die Comedy-Serie "Beth und das Leben" im Programm. Die Serie dreht sich um das Leben der New Yorker Weinhändlerin Beth, die von Komikerin Amy Schumer gespielt wird.

Schumer war bei "Beth und das Leben" aber nicht nur als Schauspielerin beteiligt, sondern wirkte auch als ausführende Produzentin mit und schreib für einige Folgen der Serie die Drehbücher. Neben ihr sind außerdem Kevin Kane, Daniel Powell und Ryan McFaul als ausführende Produzenten mit dabei.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Handlung, Folgen und Darstellerinnen und Darsteller im Cast von "Beth und das Leben". Am Ende halten wir außerdem den offiziellen Trailer der Comedy-Serie für Sie bereit.

Video: kabel eins

Start: Seit wann ist "Beth und das Leben" bei Disney Plus in Deutschland zu sehen?

Die erste Episode von "Beth und das Leben" steht seit Mittwoch, 18. Mai 2022, bei Disney Plus zum Abruf bereit. Danach wird voraussichtlich jede Woche eine weitere Folge am Mittwoch veröffentlicht.

Um "Beth und das Leben" sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Neukundinnen und Neukunden haben bei Disney Plus die Möglichkeit, zwischen zwei Mitgliedschaften zu wählen. So ist der Kauf einer monatlichen Mitgliedschaft für 8,99 Euro oder eines jährlichen Abonnements zum Preis von 89,90 Euro möglich.

Handlung: Darum geht es in "Beth und das Leben"

Die Serie erzählt die Geschichte von Beth, einer Frau, deren Leben auf den ersten Blick ziemlich perfekt aussieht. Beth ist als erfolgreiche Weinhändlerin tätig, lebt im teuren Manhattan und führt eine Beziehung mit einem gut verdienenden und attraktiven Mann. Doch ein unerwarteter Zwischenfall zwingt sie eines Tages dazu, sich mit der Vergangenheit und ihrem früheren ich auseinanderzusetzen, wodurch sich ihr Leben für immer verändert.

Lesen Sie dazu auch

Beth erinnert sich in verschiedenen Rückblenden an ihre nicht immer ganz rosige Jugend zurück. Nach und nach wird ihr bewusst, wie sie zu der Person wurde, die sie heute ist, und sie realisiert, wer sie wirklich sein möchte. Von nun an strebt Beth danach, ihr Leben bewusster zu leben und es so zu gestalten, wie sie es sich wünscht.

Episoden-Guide: Das sind die Folgen von "Beth und das Leben"

Die Comedy-Serie "Beth und das Leben" setzt sich aus zehn Episoden zusammen, die alle eine Länge von ungefähr 30 Minuten haben. Hier finden Sie einen Überblick über die deutschen Titel der Folgen und die voraussichtlichen Veröffentlichungstermine bei Disney Plus:

Folge 1: "Das Zeichen" (18. Mai 2022)

Folge 2: "Wir trauern" (25. Mai 2022)

Folge 3: "Draußen auf der Insel" (01. Juni 2022)

Folge 4: "Pfannkuchen" (08. Juni 2022)

Folge 5: "Die Messe" (15. Juni 2022)

Folge 6: "Auf dem Boot" (22. Juni 2022)

Folge 7: "Leonard" (29. Juni 2022)

Folge 8: "Heimkehr" (06. Juli 2022)

Folge 9: "Wir trauern" (13. Juli 2022)

Folge 10: "Kiss from a rose" (20. Juli 2022)

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Beth und das Leben"

Hier finden Sie eine Übersicht über die Hauptdarsteller im Cast von "Beth und das Leben" und deren Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Amy Schumer Beth Violet Young Beth (jung) Michael Cera John Susannah Flood Ann Yamaneika Saunders Kiana Kevin Kane Matt Michael Rapaport Leonard

In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Laura Benanti, Larry Owens, Rosebud Baker, Lavar Walker und Jonathan Groff. Außerdem mit dabei sind Hank Azaria, June Squibb, Cazzie David, Phil Wang, Dave Attell und Jon Glaser.

Trailer: Erste Einblicke in "Beth und das Leben"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der Comedy-Serie "Beth und das Leben" machen können, finden Sie hier den deutschen Original-Trailer der Serie mit ersten Einblicken: