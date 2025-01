Falscher Polizist bringt Seniorin um Schmuck und Gold

Ein falscher Polizist hat in Rödermark (Landkreis Offenbach) Gegenstände im Wert von mehr als 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Betrüger am Telefon als Polizist aus und brachte eine Seniorin so um ihre Wertsachen.

Der Unbekannte habe bei der Frau angerufen und ihr erzählt, es habe in der Nachbarschaft einen Überfall gegeben, sie könne das nächste Opfer werden. Man wolle deshalb ihre Wertsachen schützen.

Nach Angaben der echten Polizei holte eine komplett in Schwarz gekleidete Person dann Schmuck und zwei Goldbarren bei der Seniorin ab. Daraufhin sei diese verschwunden, heißt es.

«Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten», erläutert die Behörde in ihrer Mitteilung. Erhalte man einen Anruf, in dem dies von angeblichen Polizisten gefordert werde, solle man sie umgehend alarmieren.